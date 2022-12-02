台南市中西區淺草里活動中心位在國華街黃金路段，曾經是知名小卷米粉攤商的租用店面，因地下室滲水鋼筋鏽蝕，決定打掉重建，工程卻連續7次流標，2日終於得標動土，明年底完工，1樓規畫為商場使用。

淺草里活動中心原稱中正里活中心，位在正興商圈內，正對大菜市，是鬧區中黃金地段，整棟大樓地坪有105坪，活動中心設在2、3樓，1樓租用給攤商做生意，成為商業區中少有的大空間，過去10多年都是知名小卷米粉租用店面，常有觀光客大排長龍。

近年因地下室滲水鋼筋鏽蝕，梁柱龜裂，活動中心大樓無法靠耐震補強修復，決定直接拆除重建，卻因黃金地段遊客如織，機具不好進駐施工，加上原物料漲，勞力短缺問題，經過7次流標，台南市政府減少興建項目，第8次才得標，總經費3502萬，預計明年底完工。

小卷米粉店租約到期遷移，整棟大樓圍起鐵皮，一度引起許多遊客詢問。

中西區公所表示，淺草里活動中心啟用後，2、3樓仍為社區使用，可作為展演、展覽與才藝教室多功能用途，1樓將作為商場，成為國華街商圈經濟的金雞母。

台南市長黃偉哲2日參加動土儀式，以「蛋黃區中的蛋黃區」形容淺草里活動中心，預估落成後的使用率一定很高。