中國人民銀行行長易綱指出，中國當前通膨率約2％，預計明年通膨仍將保持溫和。未來，面對複雜嚴峻形勢，發達國家和新興國家在宏觀政策上應加強合作。

易綱今日（2日）在泰國中央銀行與國際清算銀行聯合主辦的國際研討會致詞稱，今年以來為應對高通膨，多數發達經濟體已收緊貨幣政策，許多央行的升息速度較此前歷次緊縮週期明顯更快。新興市場經濟體、低收入國家同時面臨本幣貶值、資本外流和通貨膨脹的壓力，多國明年經濟放緩或衰退的可能性在上升。

他呼籲各國央行在抑制通膨和保持增長之間把握好平衡，而中國得益於糧食豐收、能源價格穩定，通膨率約2％。中國天然氣和石油價格與國際水平基本一致，煤炭價格保持平穩，大力發展可再生清潔能源，這對中國電價保持基本穩定發揮了重要作用。預計明年中國通膨仍保持溫和。

易綱提到，受新冠疫情等因素影響，中國經濟增速略低於預期，三季度GDP按年增長3.9％。為穩增長和穩就業，穩健的貨幣政策及時加大了實施力度。在總量上，近期人民銀行降準25個基點，引導市場利率有所下降。同時，還運用結構性貨幣政策工具，持續加強對小微企業、民營企業和綠色發展的支持。

最後，他說，未來面對複雜嚴峻形勢和挑戰，發達經濟體和新興市場經濟體需要在宏觀經濟政策上加強合作。