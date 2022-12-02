百德機械前三季轉虧為盈，目前訂單能見度看到明年6、7月，2019年併購Winbro集團交期長，訂單能見度長達一年以上。百德預期以目前接單來看，2023年業績有機會兩位數成長。2日延續1日漲停熱度，大漲1.20元而以36.65元開出，最高達36.80元，隨後獲利回吐賣壓湧現而拉回，目前漲幅逾1.4％。

百德前三季合併營收19.33億元、EPS達1.93元。前十月合併營收21.40億元，年成長37.36％，改寫同期新高。

百德表示，百德2019年併購Winbro集團，營運集中在航太產業，隔年又爆發COVID-19疫情，航太產業客戶需求斷崖式下墜，造成百德過去兩年營收衰退，又認列投資Winbro商譽減損及運費飆漲5倍以上，致使百德過去2年出現虧損。

百德指出，百德為分散經營風險，疫情期間，跨足燃料電池、半導體及醫療等產業，其中美國半導體設備大廠向百德下單採購20台機台，截至目前為止，只交機4台，其他明年陸續交機，美國半導體大廠客戶規劃2024、2025年會在東南亞擴大投資，百德也與客戶達成共識，未來百德是其中成員之一。2023年氫燃料電池及醫療產業營收占比還會再提升。

百德表示，各國邊境解封後，航太產業需求增溫，空中巴士及波音兩大飛機製造廠未交期的單走道及雙走道飛機可觀，每架飛機都需要2顆引擎，未來航太產業訂單成長可期。

百德指出，百德為提升毛利率，採取開發新機型、在地化生產及直銷等策略，以擴大銷售規模。目前規劃明年在美國北加州設子公司直銷，不單貼近客戶，還可提供售後維修服務賺服務費，也計劃明年拓展波蘭等東歐市場及建立歐洲銷售通路。

百德指出，百德規劃明年在台灣、英國及美國各設一個技術中心，台灣研發中心聚焦半導體及航太產業，投資金額初估2億元，美國研發中心以雷射設備應用在醫療產業為主，英國研發中心主攻雷射EDM應用在氫燃料電池及電動車電池。