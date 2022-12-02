國道1號北上307.5公里處昨（1）日發生一起掉落物事故，一部競選宣傳車中午1時許行駛台南安定到麻豆路段中線車道，因載運台南市長黃偉哲競選看板的貨車沒綁牢固，導致看板掉落至內側車道後砸中後方2輛自小客車，所幸無人受傷。

網友將行車紀錄器影片上傳至臉書社團「爆料公社」，只見畫面中，車輛行駛在國1麻豆段內側車道時，前方突然飛來一片台南市長候選人黃偉哲的競選看板，直接砸中車輛擋風 玻璃上，讓原PO不禁捏了一把冷汗，直呼「天外飛來的市長…」，貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛留言「他在謝票啦」、「與市長最近距離的接觸」、「市長還沒上任就先上車」、「黃偉哲巡視高速公路遭受打擊」。

國道四大隊獲報後依規定通報高公局前往排除掉落物，並依交通事故案件處理，各車駕駛均無飲酒情形。四大隊藉機呼籲用路人，車輛行駛中，相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。另本案因掉落物品致發生交通事故，四大隊將檢視相關事證是否涉及公共危險罪嫌再依法究辦。