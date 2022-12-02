桃園市龜山區1日發生2歲男童失足從8樓墜樓意外，桃園市消防局獲報前往救援，雖緊急CPR並送醫急救，但男童仍回天乏術。據了解，當時僅有男童在家，家人見男童在睡覺出門一下就發生意外，也不敢置信，桃園地檢署今天相驗釐清男童死因。

桃園市消防局1日15時58分接獲報案，指龜山區文化三路有墜樓意外，消防局派遣4人、2救護車前往，發現2歲男童已經失去呼吸、心跳反應，連忙進行CPR及AED等急救處置，但傷勢過重，送醫後仍不治。據了解，當時男童獨自在家睡覺，家人因此出門，不料竟發生意外。