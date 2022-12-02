英國首相蘇納克（Rishi Sunak）日前發表外交政策演說稱英中關係的「黃金時代」已經結束。目前正在台灣進行訪問的英國下議院外交委員會主席柯恩詩議員（Alicia Kearns）今天表示，英中黃金時代已然過去，但這不代表英國要完全斷絕與中國的合作關係，相反地，我們要以務實態度來面對與中國的關係，並在過程中向中方劃清紅線。

柯恩詩率外交委員會議員與職員共7人訪問台灣，這是英國國會於2006年首次籌組官方訪問團來台後，再次正式組團來訪，對台英關係發展深具意義。柯恩詩並於今天舉辦訪問成果記者會。

蘇納克28日發表上任以來首場外交政策演說，內容談到，中國正在刻意運用國家權力作為槓桿，藉以爭奪全球影響力。更他明確指出，英國對中國的態度需要改變，所謂的黃金時代已經終結。

被問到英中的交往黃金時代真有可能在實務上來到終點？柯恩詩認為，重點不在於跟中國經濟脫鉤，而是要增強英國的經濟韌性，這也是為什麼跟台灣發展夥伴關係非常重要，我們在許多方面有非常多合作契機，像是風電、半導體、生醫產業，「英國會持續與中國進行貿易，但是重點是供應鏈要多元化、多角化和各國經營關係。」

柯恩詩強調，我們不應該回頭緬懷過去的黃金時代，因為我們不能再相信中國會因為貿易關係而去改變對外政策，我們非常清楚中國對外擴張的野心和結構性問題。

不過她也說，英中關係的「黃金時代」雖然已經過去，但是在外交上要永遠保持希望與樂觀才能做到更多成果，維持貿易與經濟的同時，我們也可以去譴責中國在人權上的不好作為。唯有透過對話我們才能劃清紅線，並且用務實態度去思考要怎樣跟中國合作。