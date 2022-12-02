《商業郵報》（Business Post）周四報導，為了削減成本，英特爾提供其愛爾蘭Leixlip廠區多達2,000名員工為期3個月的無薪假。

報導指出，英特爾提供愛爾蘭製造部門員工無薪假，這是該公司正在實施之「自願休假」計畫的一部分。

英特爾表示，自願休假計畫讓我們有機會降低短期成本，並提供員工有吸引力的休假選擇，英特爾並表示，製造人才是該愛爾蘭事業單位重要的一環。

英特爾在愛爾蘭擁有近5,000名員工。

根據處理器大廠在10月底發布財報，其第三季營收年減15%，為153.4億美元，優於市場預期的152.5億美元，且跌幅較前一季的年減22%放緩。經調整後每股盈餘為59美分，優於市場預估的32美分。

但英特爾將2022年全年營收預測從介於650億～680億美元下修至介於630億～640億美元，不如分析師預測均值652.6億美元。全年調整後每股盈餘預測從2.30美元下修至1.95美元，亦不及分析師預估的2.15美元。全年資本支出預測從先前的270億美元下修至250億美元。

執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示，下修財測是因為考量經濟不確定性將一直持續到明年，他並宣布自第四季起開始裁員減支。

英特爾當時表示，公司的目標是明年成本減少30億美元，以及到2025年底每年可節省80億～100億美元。