澳洲以D組第2成功挺進16強淘汰賽，自2006年德國世界盃後，首度從小組賽出線，台灣時間4日凌晨3點將碰上梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷，戴傑內克（Milos Degenek）強調，雖然自己認為梅西是史上最偉大的球員，但他只是1個人。

「袋鼠軍團」在小組賽最終戰以1比0擊敗丹麥，以2勝1敗、積分6分，分組第2挺進16強，睽違16年再度前進淘汰賽，追平隊史最佳成績，但接下來將碰上C組第一的阿根廷。

談到將與梅西同場競技，澳洲後衛戴傑內克說：「我一直很喜歡梅西，認為他是史上最偉大的球員。但與他同場比賽我不會稱為榮幸，因為他依舊只是1個人，就跟我們一樣。」

戴傑內克認為，能夠挺進16強就是種榮譽，無論接下來的對手是對戰阿根廷還是萊萬多斯基（Robert Lewandowski）所領軍的波蘭，能代表國家前進世界盃16強就是種榮幸，

而前役助隊踢進致勝球的萊基（Mathew Leckie）也說：「這會是場90分鐘的比賽，或許是120分鐘，且這是場淘汰賽。沒有人欲想到我們會在這裡，我們將一切壓力丟給他們，對我們來說並沒有壓力。」

31歲的萊基也像陣中年輕球員喊話：「我們只需要享受這一刻、這個機會，沒有人會料想我們會贏，所以就讓我們繼續震驚世界吧！這將是場艱難的比賽，對陣可能是有史以來最出色的球員，但這是場11對11的比賽，梅西沒有11個，只有1個。」