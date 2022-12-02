美國商務部10月初對中國祭出新一輪出口管制，禁止美國企業支持中國高階晶片生產，同時禁止第三國企業以美製設備為中國客戶服務、除非取得美方批准，引發了一連串連鎖效應。日經中文網以「SK海力士抽中了下下簽」為題撰文，分析受到美國政府的限制，依賴中國市場的SK海力士增產投資受到衝擊。

SK海力士過去高度依賴中國業務，該公司在美國沒有設廠，把中國當作唯一海外投資目的地，投資總額達249億美元。報導提到，SK海力士在2020年10月以90億美元收購英特爾的固態硬碟 (SSD)、NAND flash、晶圓業務和中國大連廠，但這樁韓國企業最大規模的併購案，在美國最新晶片禁令出台後，前景便籠罩上了陰影。

SK海力士首席財務官（CFO）盧鐘元示警，「如果無法向中國工廠投資，工廠營運將變得困難，就需要討論出售工廠和製造設備轉移至韓國等各種辦法，我們希望避免出現這種最糟糕的狀況」。

根據韓華投資證券統計，在SK海力士的產能（按晶圓數量計算）中，無錫工廠占26％，大連工廠占14％，受美國晶片禁令影響，SK向中國2座工廠追加投資變得更加困難。

報導指出，SK海力士以少品種、大量生產為前提的半導體記憶體晶片業務，如果不持續進行設備投資，競爭力就會下降，如果現階段占4成產能的中國工廠無法更新設備，該公司整體的競爭力很可能大幅下滑。

此外，目前記憶體市況不佳也成為1大隱憂，全球三大半導體記憶體晶片製造商的業績7～9月大幅下滑，其中，SK海力士的營業利潤率從4～6月的30％降至15％，降幅高於三星電子和美廠美光科技。

南韓媒體Korea Herald引述韓國國際貿易協會數據指出，今年前9月南韓晶片出口大幅衰減，背後關鍵在於過度依賴中國。數據顯示，今年1~9月韓國半導體對中國出口額420億美元，比去年同期上升1.7個百分點，此數字占韓國晶片出口總額的40.6%，由於韓國在此期間對中國市場的依賴度增加，讓晶片累計出口下降16.3%。