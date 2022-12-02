好市多牛肉捲熱銷20多年，如今已停賣，引起討論，一名女網友分享，逛好市多發現牛肉捲真的消失了，訊問店員停賣原因，對方竟說是太貴了，以前都賠錢賣；另有網友則批評豬肉捲都口感遠不及牛肉捲，引起網友討論，有會員心死直呼，這期合約到期以後，不打算續約了。

一名女網友昨在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文表示，好市多熟食部的牛肉捲真的消失了，訊問店員不賣的理由是啥，對方回說「太貴了！以前都是賠錢賣」引起網友熱烈討論，「笑死，烤全雞也是賠錢賣阿，怎麼牛肉卷賠錢就不賣了」、「不稀罕，反正餡越來越少，也越來越難吃，這期約滿不打算續了，掰囉！」

另有網友則在社團中表示，看到豬肉捲開賣以後，立刻買來吃看看，結果和牛肉捲比起來真的是一口就完敗，豬肉捲相較於牛肉捲口感偏乾，以後都不會想再買，真的很想念牛肉捲，相信如果重新開始賣，肯定會有很多人買爆。

貼文引起網友討論，有人認為牛肉捲真的比較好吃，不知道為何豬肉會有個腥味，而且口感比較乾柴；但也有人認為，豬肉捲開賣很讚，以前只賣牛肉捲，讓不吃牛的人根本沒機會體會，現在豬肉捲也不錯吃。

而好市多副總王友玫日前表示，牛肉捲販售多年，決定以其他商品替換；且台灣消費者也是以吃豬肉的人居多。她強調，好市多未來會持續推出不同捲類，提供會員嘗試。