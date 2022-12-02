衛武營國家藝術文化中心即將邁向5週年，日前宣告了2023上半年節目與活動，有小時光系列、大玩樂家系列、瘋迷24小時系列與兩大音樂節，5個獨家品牌加上高達19檔的獨家節目，國際知名交響樂團、舞蹈戲劇音樂等大師陣容集結，總計40多檔超過90場精彩節目與活動。每個月更集中主打「親近好玩」、「瘋狂大膽」、「管風琴音樂節」、「衛武營國際音樂節」、「經典再現」以及「大師上場」等不同節目亮點。

衛武營國家藝術文化中心即將邁向5週年，日前舉辦宣告會，由衛武營總監簡文彬來公佈2023上半年節目與活動。(衛武營國家藝術文化中心)

對位室內樂團於宣告會中演出莫札特的作品，明年也將在《瘋迷24莫札特》參與演出。(衛武營國家藝術文化中心)

在宣告會中，包含臺灣多個大型交響樂團、室內樂團、合唱團、劇團、舞團等10多個表演團隊；20多位製作人、導演、藝術家與團隊代表齊聚衛武營，國外藝術家也紛紛錄製影片跟臺灣觀眾介紹作品，疫情後充滿蓬勃生命力的表演藝術能量、國際與在地的豐沛藝術創造力，將在2023年的衛武營展演活動中嶄露無遺。充分展現衛武營自開幕以來，不斷突破框架界限的年輕活力，以及難以取代的場館空間魅力。

衛武營2023上半年節目宣告會邀請新生一號劇團，演出以串聯預告節目名稱來呈現即興喜劇。(衛武營國家藝術文化中心)

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示：「2023年即將迎來衛武營五週年，這5年來，在所有人包括民眾、藝術家、表演團體、地方政府、董事會還有監督機關的支持下，衛武營逐漸穩固經營，同時也感謝全體營運成員的努力，衛武營已經是臺灣在國際藝文圈一張重要的名片，而高雄也成為國際藝文交流的重要城市。」

親近好玩 1月連假眾人揪團來逛逛

2023年1月有跨年與新春兩大假期，衛武營推出古典樂、爵士樂、音樂劇還有新春系列等適合闔家參與的活動，歡迎眾人前來走走逛逛。每年1月1日《維也納愛樂新年音樂會》是全球樂迷們眾所期待的年度盛事，衛武營同步舉辦《維也納愛樂新年音樂會-全球衛星直播》至今已15年，2023年將由奧地利籍名指揮家弗朗茲·威爾瑟-莫斯特(Franz WELSER-MÖST)第三度接棒指揮，廣邀全臺灣觀眾齊聚衛武營，以悠揚樂聲陪伴，度過新年的第一天。

1月2日（一）音樂廳接續演出《摩城之聲 搖滾古巴》，將由低音提琴暨作曲家徐崇育帶領Jazz Supreme爵士樂團與兩位古巴知名樂手哈維爾．馬索 (Javier MASSÓ "Caramelo de Cuba")和勞爾．皮內達 (Raul PINEDA) ，復刻60年代摩城黑人靈魂樂的經典，並重新詮釋 Irakere 搖滾不羈的樂風，歡迎所有的樂迷們一起隨著音樂盡情放鬆搖擺。

未演先轟動的《勸世三姊妹》音樂劇即將於1月6日（五）至8日（日）全臺獨家首演！內容描述三姊妹闊別多年重歸故土，為得到遺產開始跳起牽亡歌陣，從對人生的怨嘆到和解，唱出生命裡的諸多缺憾與心聲，讓臺派喪葬禮俗搖身一變，成為在地小鎮的生死嘉年華，笑中帶淚的劇情與歌曲絕對讓觀眾回味無窮。

每年過年衛武營已成為大眾走春行程之一，春節期間1月24日（二）大年初三至1月26日（四）初五連續三天，振宗藝術團《鼓樂龍獅慶吉祥》、身聲跨劇場《希望之翼》、長義閣掌中劇團的偶，沉默了《皆大歡喜》，將分別在榕樹廣場、3樓樹冠大廳和戶外劇場等公共空間，以氣勢磅薄的舞龍舞獅、熱情森巴高蹺嘉年華、精湛的掌中戲，邀請大家一起來衛武營走春！

瘋狂大膽 獨創節目2月瘋起來

「這種節目，只有衛武營會做!」充滿年輕活力、勇於帶動表演藝術新面向的衛武營，積極推出充滿衛武營特色的專屬品牌節目。今(2022)年向流行音樂界大師們致敬的大玩樂家系列，打破流行與古典樂的界線，節目甫推出票房即開出紅盤，2023年2月4日（六）、5日（日）大玩樂家2－《洪一峰×簡文彬×許富凱跨樂衛武營音樂會》，寶島歌王洪一峰充滿本土情懷的作品將以古典樂編曲，由簡文彬指揮，長榮交響樂團演奏、金曲臺語歌王許富凱演唱。

古典樂迷必來朝聖，全臺唯一一場24小時馬拉松式古典樂盛宴，《瘋迷24莫札特》從2月11日（六）到2月12日（日），由音樂家與管絃樂團24小時接力連演莫札特作品，並有跨界演出、主題講座等計畫，帶領聽眾透過不同角度，認識音樂天才莫札特傳奇的一生。臺灣國樂團首次結合國樂與新馬戲的新形式音樂劇場《魔幻時空大稻埕》，2月25日（六）、26日（日）也將在戲劇院上演，將為觀眾開啟一段魔幻的時空旅程。

全新混種歌劇 管風琴音樂節 3月重磅登場想充分體驗備受世界樂團、音樂家與樂迷推崇的衛武營聲學空間，及以紮實國際音樂實力擔當藝術總監所規劃的各項精彩音樂演出，一定要關注衛武營3至4月的兩大音樂節、全新製作的歌劇和國際大師級演出。

【2023衛武營管風琴音樂節】特別邀請管風琴天后伊維塔‧艾普卡娜(Iveta APKALNA) 擔任音樂節藝術總監，演繹古今大師經典，並串聯屏東演藝廳，舉辦別出心裁的三場音樂會，包含獨奏、交響樂與二重奏的形式，讓民眾感受亞洲最大管風琴的多變魅力。3月22日（三）屏東演藝廳將帶來《巴赫與葛拉斯》伊維塔‧艾普卡娜獨奏會，獨奏會重點在巴赫與美國當代作曲家菲利普・葛拉斯(Philip GLASS)古今兩位作曲家的作品上，讓聽眾深刻體驗管風琴在古典樂三百年來的演變。

接下來兩場音樂會均在衛武營音樂廳演出，3月24日（五）《經典盛會》伊維塔‧艾普卡娜×簡文彬×高市交，透過管風琴與管絃樂團一起發聲，兩大音樂巨獸相互抗衡，以磅礴氣勢共同呈現德法樂派最顛峰之作。3月26日（日）伊維塔將與手風琴家馬丁納斯‧萊維茨斯基(Martynas LEVICKIS)聯手合作《管風琴與手風琴二重奏之夜》，上半場管風琴與手風琴各別以獨奏展現，下半場則帶來少見的管風琴與手風琴二重奏，前衛又浪漫的音流魅力，絕不容錯過！

3月的衛武營還可以看到國際音樂名家、當代劇場大師以及傳統戲劇天團的精彩作品。波蘭鋼琴家皮奥特．安德佐夫斯基(Piotr ANDERSZEWSKI)，將於3月3日（五）音樂廳演出《大師風範》皮奥特．安德佐夫斯基鋼琴獨奏會，被英國《衛報》佳評為「以無比清晰智慧及音樂洞察力來演奏」，結合詩意與創造力的精緻演出，展現無懈可擊的大師風範。此外，還有一場由以色列指揮大師殷巴爾(Eliahu INBAL)帶領臺北市立交響樂團旋風拜訪高雄的音樂盛宴《殷巴爾與蕭斯塔科維契第13號》，這場在3月19日（日）的演出將動員150位音樂家共同呈現具猶太血統的瑞士裔美國作曲家歐內斯特•布洛赫及俄國作曲家蕭斯塔科維契作品，獻給南臺灣樂迷朋友最具分量的音樂會。

明華園戲劇總團最新力作《東海鍾離》，由國家文藝獎劇作家陳勝國擔任編導，傳統戲劇無敵小生孫翠鳳主演，描述漢鍾離成仙的故事，3月11日（六）、12日（日）將於歌劇院寫下「八仙傳奇系列」最終章。3月24日（五）至26日（日）當代劇場大師羅伯•勒帕吉（Robert LEPAGE）與製作團隊「機器神」重訪衛武營，帶來全新製作《庫維爾1975：青春浪潮》，勾勒出17歲少年西蒙面對複雜親友感情和社會動盪的青春輪廓。

衛武營長期推動歌劇發展，3月17日（五）至19日（日）的全新混種當代歌劇《天中殺》，將臺灣文學瑰寶黃靈芝的同名短篇小說改編，以卡夫卡式的敘事，反映出大時代下卑微小人物的生存困境。編劇暨導演鴻鴻將聯手作曲家李元貞與爵士樂手謝明諺，以充滿彈性的爵士樂風格為槓桿，打造出融合室內樂、聲樂演唱與薩克斯風自由協奏的當代歌劇，邀您一同在「混種」中找到藝術開創的全新可能。

「舞蹈風景－亞洲舞蹈影像共製計畫」由新加坡濱海藝術中心倡議，攜手香港大館－古蹟及藝術館、臺中國家歌劇院以及衛武營推出一系列舞蹈影片，邀請藝術家們在不同場域、從不同主題汲取靈感，讓舞蹈和影像相互交織，3月10日（五）至3月12日（日）於衛武營演講廳播映，帶領觀眾欣賞各地華人藝術家的多元文化面貌。

當代跨界與傳承 4月相約啟程

延續3月【2023衛武營管風琴音樂節】的音樂動能，4月【2023衛武營國際音樂節】邀請當今國際樂壇上最具代表性的亞洲女性作曲家陳銀淑（Unsuk CHIN）出任藝術總監，規劃7檔跨世代多元音樂會，在4月14日（五）至4月23日（日）10天中，呈現當代音樂的豐富表現性。

演出節目包含4月14日（五）由美國指揮大衛‧羅伯森(David ROBERTSON)、瑞士鋼琴家弗朗西斯柯．皮耶蒙特吉(Francesco PIEMONTESI)與國立臺灣交響樂團共同演出的開幕音樂會《原子博士》。4月23日（日）由指揮簡文彬、單簧管演奏家馬格努斯．霍爾曼德(Magnus HOLMANDER)、小提琴家魏靖儀與高雄市交響樂團強強聯手呈現【2023衛武營國際音樂節】閉幕音樂會《孔雀傳說》。

音樂節中有三位音樂家的獨奏與獨唱音樂會：弗朗西斯柯．皮耶蒙特吉(Francesco PIEMONTESI)在4月15日（六）帶來的《浪漫印象》鋼琴獨奏會；4月15日（六）空靈美聲女高音列茲妮娃(Julia LEZHNEVA) 搭配重量級俄國鋼琴家帕維爾．納塞西安(Pavel NERSESSIAN)同台演出的獨唱會；另外人氣音樂家世界三大長笛比賽得主金宇彬的《聚焦炫技》長笛獨奏會，4月22日（六）搭配魯賓斯坦國際鋼琴大賽銀獎得主-旅美臺灣鋼琴家林易同台演出，將以精湛細膩的演奏技巧，引導聽眾遨遊在悠揚音色之地。

想要深刻體驗當代音樂多元豐富的呈現，衛武營當代樂團4月19日（三）、20日（四）的兩場演出可以聽到文學作品對作曲家的靈感啟發，以及20世紀最重要的音樂家李蓋悌(György LIGETI)作品。去年引起觀眾迴響熱烈的芝加哥交響樂團音樂揭秘系列，今年再度引進另一套震撼力十足的製作《音樂揭秘：華格納的崔斯坦效應》，4月21日（五）要以多媒體形式帶領聽眾深度領略華格納創舉。在音樂廳、表演廳之外，演講廳也在4月16日（日）放映動畫師暨電影導演菲利普・葛拉瑪提可普洛斯(Philippe GRAMMATICOPOULOS)，結合超現實的怪誕奇想動畫與當代音樂的動畫三部曲。

國光劇團也將在4月帶來京劇與科技結合的嶄新風貌，4月8日（六）、9日（日），由戴君芳執導《狐仙》，打造煙霧縹緲山林絕美舞台，頂尖翹楚京劇演員盛鑑、黃宇琳，攜手飾演既仙且魅的深情白狐，青春美旦林庭瑜、凌嘉臨，共同挑戰輪迴轉世別樣情深。

經典再現 5月展現超凡魅力

經典絕對值得一再回味，5月的衛武營多部經典作品復刻與創新在這裡上演。2023年適逢雲門舞集50週年，特別邀請創辦人林懷民，重現經典舞作《薪傳》，這齣45歲的傳奇之作將由林懷民親自排練年輕舞者，並與朱宗慶打擊樂團合作於5月12日（五）至14日（日）共同演出，復刻與傳承《薪傳》流傳四十餘載，不畏艱難、挑戰逆境的精神。《薪傳》是第一部以臺灣歷史為主題的劇場作品，演出足跡遍及全球各大城，即將在衛武營重現，錯過了，沒有下次。

被許多小提琴家視為最偉大的經典作品之一的巴赫d小調第二號無伴奏小提琴組曲，法國國立希里爾拉帕普編舞中心總監尤法．皮克(Yuval PICK)被其中的情感力量撼動，挖掘音樂核心並以舞者的肢體展現，由8位舞者與古典樂經典巨作，交織出舞蹈與弦樂間的對話。尤法‧皮克《巴赫d小調》將於5月27日（六）、28日（日）亞洲首演、衛武營獨家演出。

5月20（六）福爾摩沙巴洛克古樂團《巴洛克的璀璨與奇幻-歌劇選粹》，此次邀請日裔古樂小提琴名家寺神戶亮、男中音馬克．摹雍(Marc MAUILLON)，共同詮釋三位同時代卻風格迥異的巴洛克作曲家的代表作。國藝會「新人新視野」提供新銳創作者嶄露頭角機會，第15屆三位優秀創作者張雅媛《喂！你好……我叫高敏》、楊世豪《After》、戴啟倫《大解脫者》，將一同於5月20日（六）、21日（日）在繪景工廠呈現

大師上場 精選演出 6月震撼感官

6月份眾多音樂、舞蹈與戲劇大師作品齊聚衛武營，韓國當代舞教母安銀美、鹿特丹愛樂管絃樂團，更選擇衛武營做為疫後訪臺的第一站！南韓編舞家安銀美企圖從「20歲」這個充滿無限可能與各種疑惑的年紀中尋求解答，故特別邀請出生於2000年（龍年）的年輕舞者與首爾安銀美舞團成員攜手合作《千禧之龍》，6月10日（六）、11日（日）一同透過舞蹈摸索未來的答案。

《NSO呂紹嘉與史蒂芬‧賀夫》 6月10日（六）將帶來2位俄羅斯音樂巨擘的作品，上半場由拉赫瑪尼諾夫的旋律帶領觀眾一窺作曲家的內心世界，下半場蕭斯塔科維契的第八號交響曲為二戰時期的史詩鉅作，其悲劇性又充滿戲劇張力的音樂，感受俄式經典不一樣的聲音。

距前次訪臺相隔4年，鹿特丹愛樂管絃樂團終於再度造訪衛武營。《焦點荷蘭》鹿特丹愛樂管絃樂團6月16日（五）、17日（六）兩場演出，由曾獲馬勒國際指揮大賽首獎指揮家拉哈夫‧沙尼(Lahav SHANI)將與鹿特丹愛樂帶來布拉姆斯琢磨二十年、突破生涯瓶頸的第一號交響曲，與柴可夫斯基寫盡人生體悟的《悲愴》交響曲。16日的節目除了布拉姆斯交響曲外，小提琴家黃俊文將帶來布拉姆斯小提琴協奏曲，展現作曲家更內在、融合狂想與寧靜的一面；17 日音樂會上半場焦點在貝多芬以狂飆精神拓展古典音樂語彙的第三號鋼琴協奏曲，由2021蕭邦大賽首獎得主劉曉禹擔綱獨奏，這是他首次在臺演出協奏曲，令人引頸期待。

在戲劇部分，6月2日（五）至4日（日）《沒有人想交作業》劇場版Round 2，內容描述6位40歲大叔之間矛盾的兄弟情誼，縱使幹話連篇卻始終真心相挺，好評不斷的療癒系喜劇，絕對讓觀眾「心有戚戚焉」。6月17日（六）、18日（日）由拾念劇集、無獨有偶、施如芳共同創作的《鯨之嶋》，透過當代偶戲、南北管建立島嶼奇幻的寓言氛圍，《鯨之嶋》以臺灣島的地理意象為劇本創作底蘊，融合科普知識的敘事策略，形塑出「屬於臺灣自己的山海經」寓言故事。

更多下半年節目演出與購票優惠資訊，可至衛武營官網（https://www.npac-weiwuying.org）查詢。