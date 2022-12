歐系外資出具最新台股策略報告,對於2023年底台股的估值較內資法人保守,不但了「減碼」評等,目標價僅給予15,000點,但該外資也預測,不排除在明年上半年再重新調整市場權重,屆時可能出現轉折(inflection point)和支撐(pivot)。該外資認為,外資在連續2年賣超台股後,明年將迎來轉折,外資流出會有所改善;明年上半年總經面可望擺脫利率攀升壓力和科技周期循環谷底。在國內政治情勢方面,2023年將是紛擾的一年,雖然可預見內資對台股的支撐,但新政策出台利多有限,焦點會集中在2024年的總統大選和立委選舉。

在亞股中,該外資給予台股「減碼」評等,而台股的投資組合最青睞共有8檔,包括:台積電(2330)、世芯-KY(3661)、元太(8069)、廣達(2382)、緯穎(6669)、智邦(2345)、台達電(2308)、大立光(3008)等。最不青睞名單則有:力積電(6770)、友達(2409)、群創(3481)、宏碁(2353)、和碩(4938)、美律(2439)、鴻準(2354)。

該外資的2個重點,「Nearing an inflection point」和「Waiting for the pivot」。目前該外資仍偏好對出口依存度較低的市場,以及高產出缺口和硬體科技出口較低者。但不排除到明年上半年,在某個時點上因看到全球經濟觸底、利率見頂以及科技供需平衡下,使台灣和南韓這2個市場看到支撐,該2個市場的共同特點就是高科技含量以及以出口為導向的經濟體。

至於產業配置上,該外資強調,目前仍偏向金融股高於IT股,防禦股高於景氣循環股,並且在消費必需品有較大的布局。但也可能在明年上半年的某個時點上,會重新調整配置,當風向轉變時,屆時也預計將增持科技股,並削減防禦性類股。