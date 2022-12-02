歐系外資出具最新台股策略報告，對於2023年底台股的估值較內資法人保守，不但了「減碼」評等，目標價僅給予15,000點，但該外資也預測，不排除在明年上半年再重新調整市場權重，屆時可能出現轉折（inflection point）和支撐（pivot）。該外資認為，外資在連續2年賣超台股後，明年將迎來轉折，外資流出會有所改善；明年上半年總經面可望擺脫利率攀升壓力和科技周期循環谷底。在國內政治情勢方面，2023年將是紛擾的一年，雖然可預見內資對台股的支撐，但新政策出台利多有限，焦點會集中在2024年的總統大選和立委選舉。

在亞股中，該外資給予台股「減碼」評等，而台股的投資組合最青睞共有8檔，包括:台積電(2330)、世芯-KY(3661)、元太(8069)、廣達(2382)、緯穎(6669)、智邦(2345)、台達電(2308)、大立光(3008)等。最不青睞名單則有:力積電(6770)、友達(2409)、群創(3481)、宏碁(2353)、和碩(4938)、美律(2439)、鴻準(2354)。

該外資的2個重點，「Nearing an inflection point」和「Waiting for the pivot」。目前該外資仍偏好對出口依存度較低的市場，以及高產出缺口和硬體科技出口較低者。但不排除到明年上半年，在某個時點上因看到全球經濟觸底、利率見頂以及科技供需平衡下，使台灣和南韓這2個市場看到支撐，該2個市場的共同特點就是高科技含量以及以出口為導向的經濟體。

至於產業配置上，該外資強調，目前仍偏向金融股高於IT股，防禦股高於景氣循環股，並且在消費必需品有較大的布局。但也可能在明年上半年的某個時點上，會重新調整配置，當風向轉變時，屆時也預計將增持科技股，並削減防禦性類股。