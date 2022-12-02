民進黨在選舉中大敗，外傳桃園市長鄭文燦將接任民進黨主席或者行政院長，鄭文燦受訪說，鄭文燦說，現在還沒塵埃落定，民進黨的團隊會做出最好的安排，最重要的是要安排出最好的陣容回應明年的挑戰。

鄭文燦跟行政院長蘇貞昌到桃園龜山出席行程，鄭文燦被問到2人看似沒有太多互動。他說，蘇貞昌跟他非常熟悉，溝通都非常好，蘇貞昌也非常努力帶領內閣團隊往前走。鄭文燦提到，執政的績效是看得到的。不過這次的敗選檢討，沒有上限，各種問題都可以檢討，從提名、輔選到執政的表現、人民的感受，特別是需要從「人民的感受」這個角度來檢討。他說，民進黨會成長就是開放的態度、不預設立場，能夠把真正的問題關鍵找出來。有些民意沉默、有些民意沒有支持民進黨，是必須要面對的課題，唯有謙卑反省，才能夠重新出發。

對於被點名接任黨魁或者閣揆，鄭文燦說，民進黨的團隊會做出最好的安排，因為任何一個政黨在遇到挫敗的時候要特別的冷靜、特別的團結，民進黨是民主的政黨，當然會有不同的方案，現在是還沒塵埃落定的階段，最重要的是要安排出最好的陣容回應明年的挑戰。

因鄭文燦被拍到上月28日跟英系高層密會，甚至提到與跟正國會的共主林佳龍，有提到未來鄭文燦當黨魁、林佳龍當總統府祕書長，尋求各派系的支持？鄭文燦說，媒體的想像力很豐富，這段時間黨內的各方意見交換是有的，但還沒到那麼具體，自己也接到很多不同的意見，這些劇本他認為大家想像力很豐富。

對於是否支持蘇貞昌繼續領導行政團隊，鄭文燦說，現在仍在選後第一步的黨職改選的過程當中，在這個階段大家尋找最好的共識。對於若有機會是否願意承擔閣揆？鄭文燦說民進黨的團隊面對挫敗要做徹底的反省，要做開放的檢討，對他來說這是最重要的。

是否有被勸進黨主席？鄭文燦仍說，應該是大家集思廣益，尋找共識最重要，所以這階段其實真的沒有那麼多的劇本可以跟大家說明。

至於檢討小組何時跟大家報告？鄭文燦說，原則上會用3個禮拜的時間，也會下鄉聽取地方的意見，也會分門別類，像是百工百業、青年團體的各種聲音，不同部門會有不同的檢討會議，最後會再來彙整。鄭文燦強調，民進黨面對敗選，我想檢討沒有上限，任何問題都可以檢討。至於認為賴清德適合擔任黨魁嗎？鄭文燦回應，大家看到的劇本太多了，沒有辦法一一去回應。