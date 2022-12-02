台北市忠孝西路禁行機車44年，不少機車族殷殷期盼能盡快開放。台北市交通局今天宣布，自12月14日起，忠孝西路（重慶北路、中山北路段）開放23時至翌日6時機車夜間通行。對於僅開放「大夜時段」網友大感傻眼，市議員李明賢痛斥，根本打假球，誰半夜會去騎車？是開放給鬼騎喔？「交通局出來洗地了啦！」

市議員林亮君表示，這個地方是機車族大黑洞，大家希望忠孝西路要開放，就是因為上下班尖峰時間塞在周圍，包括大同區後站、西門町中華路等，機車族要到周圍行駛才能打到目的地，但走忠孝西路明明可以減少很多通行時間，因此機車族認為不公平，主張道路平權。

林亮君指出，交通局現在只是跟大家有做，但誠意不足，還是必須解決交通壅塞狀況，可以做試辦，交通局或許覺得壓力太大，但如果不去做，舊思維還是存在，離峰時間中午、下午去試辦才有意義，試辦一定要前後對照，23點到6點這時間本來就沒什麼車，也沒有車輛交織，沒辦法評估是否持續開放或擴大開放，只開放深夜時段沒有意義也沒有誠意。

李明賢也怒批，不如不要開放，交通局根本打假球、玩文字遊戲，這結果無法接受，當初交通局跟議會說要開放，讓大家誤以為是白天正常時段開放，花了半年做評估竟是以拖待變、唬攏人，機車最主是要通勤，「誰半夜會去騎車？是開放給鬼騎？」聽到這火冒三丈，完全沒有疏導效果，這種交通局長應該下台。

李明賢批評，交通局欺上瞞下，市長柯文哲知道這情況嗎？評估結果簡直是鬼打牆，稱有公車車流交織問題，那他要挑戰交通局，羅斯福路、忠孝東路公車也很多，為什麼沒有一樣的問題？欺騙大家感情，「交通局出來洗地了啦！」

他預告，開議之後一定算總帳，交工處是嚴重瀆職、無法回應民意，完全扭曲道路平權，「這不是半套開放，根本是沒有開放 。」