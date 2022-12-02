台中市表揚好人好事協會所主辦的「111年台中市好人好事代表選拔活動」，今年從教育、警消、醫護、慈善團體、社會人士等5大類別，33名好人好事代表名單2日出爐，理事長李超群表示，透過好人好事代表溫暖感人的善行故事傳遞愛的力量，拋磚引玉，期盼各界人士共襄盛舉，發揚更多優良行善事蹟，創造和諧幸福溫暖的社會。

為母則強，十餘年來，用心照顧自閉症兼過動的女兒「緣小妞」，台中市亞斯伯格症肯納症協進會創辦人陳習珍說，如今小妞不僅能自立，還在音樂領域展現才華，他也帶著協進會的孩子們邁向成長。

陳習珍指出，除了帶亞斯伯格症孩子去安養機構表演並關懷長輩，讓孩子感覺自己是被認同的，孩子也進行兩岸交流、分享其特質讓更多人了解此症狀，大家都來做好事，讓社會的風氣更好，感恩受頒好人好事代表，「贈人玫瑰，手有餘香」。

李超群指出，全球受新冠疫情、烏俄戰爭及通膨等影響，人心動盪不安。藉由此活動展現在社會各個角落仍有許多人願意伸手扶弱濟貧，秉持著「厚德行善」的心念，深厚德性，時時有愛，力行善為，由衷感謝好人好事代表在社會各個角落的無私付出，盡一己之力回饋社會，帶動更多正向能量，形成善的循環。

選拔表揚委員會主委林俊杰指出，在各領域踴躍推薦下，歷經初審、複審、決審等嚴謹審查機制下，評選今年台中市好人好事代表，並由教育類-台中工業高級中等學校呂翊菡、警消類-台中市大台中警察之友會霧峰警友辦事處戴儲賢、醫護類-社團法人童綜合醫院吳肇鑫、慈善團體類-台中市亞斯伯格症肯納症協進會陳習珍、社會人士類-和大工業股份有限公司江志鵬。

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