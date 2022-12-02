2022年卡達世界盃足球賽自11月20日開打後，全球球迷陷入瘋狂，參賽國家的球迷也紛紛為國家代表隊應援。而日本在對決西班牙的比賽中，大爆冷門以2比1逆轉戰局擊敗對手，順利晉級16強，讓日本民眾開心破表，推特出現狂歡大洗版的驚人畫面。日本網友還注意到只要在轉播世足賽時邀請女團「日向坂46」的成員影山優佳擔任解說嘉賓，日本就會贏球，讓她因此瞬間爆紅，過去的美照也全被網友挖出。

現年21歲的「日向坂46」的成員影山優佳，擁有甜美臉蛋與清新氣質，一出道就獲得矚目，私底下的她是位熱血足球迷，更有「偶像界足球通No.1」的封號，她也因此受邀出現在足球賽即時轉播平台中。而日前影山優佳出席日本對戰德國的比賽轉播時，就見證了日本逆轉勝的精彩畫面，事後她還在凌晨發文，成功預測日本對戰西班牙會以2比1獲勝的戰績，甚至精準點名關鍵選手是三笘薫，讓網友們嘖嘖稱奇，就連橋本環奈也發文「小影的預測太棒了」。

另外，網友還發現只要影山優佳沒有現身轉播平台嘉賓，當天日本就會輸掉比賽，而日本對戰哥斯大黎加的比賽就是如此，讓不少球迷將她封為「勝利女神」，也希望她能持續現身轉播平台為日本隊加油。不僅如此，影山優佳過去的美照也被網友挖出，清純美貌再度圈入大票粉絲。