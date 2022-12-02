今年60歲的喜劇天王周星馳，擁有無數膾炙人口的作品堪稱經典，出道以來鮮少使用社群媒體的他，今年十月驚喜開通IG，截至今日吸引31萬粉絲追蹤，昨（1）日他在社群上傳一段衝浪的影片，短短一天吸引4.3萬人按讚，讓粉絲直呼「太強了！」。

周星馳在昨（1）日上傳一段學習衝浪的影片，片中他身穿潛水衣及救生衣，頭戴灰色漁夫帽，剛開始先順著水流滑行，等到浪來時往上一跳，整體動作看來相當靈活，完全不輸年輕人，讓粉絲大讚「很强的星爺啊」、「太扯了啦 這種帥很令人佩服，挑戰自己就是帥」。

不過，周星馳本人看來不太滿意自己表現，貼文中請益「怎樣可跳高一點，求指教」，粉絲也不吝嗇大方分享訣竅，但更多網友搞笑回覆周星馳電影中的經典對白「凌空飛起，雙腳撐牆180度旋轉夾爆佢個頭」、「向天傾斜45度，然後大叫：喼神！」相當逗趣。

事實上，周星馳開通IG以來經常會發文與粉絲互動，而從他近期的貼文中，可以發現他有意開創元宇宙事業，更直接發文徵人並詢問粉絲希望看到哪個角色出現在元宇宙，對此，據悉周星馳會花大量的時間瀏覽粉絲的每條留言，讓粉絲感到他相當努力認真，也祝福他早日找到人才。