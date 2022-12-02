台南市議長郭信良今天表示，台南議會要團結，也沒分裂本錢，細數過去4年為議會創造10「最」。(曹婷婷攝)

台南議長之爭備受矚目，現任無黨籍議長郭信良今天出面表示，過去4年為南市議會創造10「最」，但市長黃偉哲與民進黨數度說議長要推自己人，讓他目前為止沒感受到一絲溫暖，甚至有被利用完就丟一旁之感，「我不是抽取式衛生紙」，至於是否參選議長？他只說，「該你的就你的，不是你的，爭也沒用！」

台南市議會民進黨黨團前天舉行黨團會議，決議即日起接受正副議長參選登記至12月5日中午12點止，如2組以上登記即進入協調，若無法完成協調，12月7日進行正副議長人選表決。市長黃偉哲強調，尊重黨團自主，喊話民進黨沒分裂本錢，針對下屆議會正副議長改選，也期許民進黨黨團能與各黨派協商，包括無黨籍議員與郭信良議長在內，務求圓滿和諧。

對此，郭信良不置可否說，協調產生的人選應該事先協調，而不是登記人選出來才說要調諧，他說，等到人選出來才協調，是要傷害誰？郭信良也說，自己雖已非民進黨籍，「殼不在，但心還在」。

郭信良說，自己4年來為台南創造10「最」，也是縣市合併以來最和諧的府會關係，尤其，這幾年來，蔡英文總統交代他要創造府會和諧，他也都做到了，讓黃偉哲市長成為最不用擔心府會關係的市長，除完成小英總統的交辦任務，也交出4年漂亮成績單，現階段，總統希望府會繼續和諧，尤其，黃偉哲連任的選票不如預期，這是極大的隱憂。

郭信良說，整個民進黨討論議長產生過程，他都沒有被知會，「他們怎麼做，我就怎麼接受」，面對黃偉哲希望民進黨要有自己的議長人選，會更好推動市政，他則苦笑，「社會大眾看得很清楚」，「如果不和諧，會創造全國刪減預算最低的議會嗎？」強調數字會說話。

郭信良4年前12月25日宣布退出民進黨，旋即以無黨籍身分當選議長，後遭開除黨籍，他今也重提4年前往事，從民進黨12月15日提名到25日，短短10天，他經歷「從地獄爬上天堂」際遇，整個策略運用與結盟，足以寫成1本書。至於本月25日是否上演續集？他沒把話說死，只說「不用爭，誰做都一樣，沒有非誰不可」。