由外貿協會與機械公會共同主辦「台北國際工具機展(TIMTOS)」將於2023年3月6日至11日強勢回歸，展出地點橫跨南港展覽1、2館及台北世貿1館，至今已有超過1000家廠商參展使用近6100個攤位，規模盛大超越2022年，更將是台灣邊境解封之後最大規模的國際專業展。

隨國際商務人士已能如常往返台灣參展、觀展，國內外工具機業界已經對2023年TIMTOS熱血沸騰，除參展商擠破頭爭取攤位，外貿協會亦收到包含越南、土耳其、印度等國買主團來台觀展需求。主辦單位表示，TIMTOS 2023萬事俱足，將可望回到疫情前國際買主川流不息盛況。

「TIMTOS 2023 Welcomes You記者會」，由主辦單位外貿協會秘書長王熙蒙及機械公會理事長魏燦文共同揭示TIMTOS 2023展覽亮點及精采活動資訊。疫後TIMTOS國際指標地位屹立不搖，持續獲國內外大廠力挺，已有來自17國參展廠商包括友嘉、東台(4526)、上銀(2049)、銀泰、穎霖、新武、高鋒、慶鴻、協鴻、和和、油機、瀧澤、永進、高明、台中精機、台達電子，西門子、海德漢、創浦、發那科、易格斯、MAZAK、三菱、THK、Zeiss、Universal Robot、Mitutoyo、Keyence、Renishaw及ACCRETECH等國際大廠。同時美國、德國、瑞士、丹麥國家館亦將展示最新機種及智慧製造解決方案。

記者會現場邀請3個國家館代表—美國在台協會商務官薄康霖、德國經濟辦事處長林百科、丹麥商務辦事處長柏孟德及友嘉集團工具機事業群(台中)執行長林勤喻、東台集團營業協理陽光宇、金豐機器董事長張於正、儀辰企業董事長王木銓皆應邀出席座談，預告展出亮點及分享市場趨勢下企業如何強化韌性製造及永續轉型。

2023年TIMTOS啟用全新Slogan「Keep Rolling in Metalworking不斷前進」，外貿協會秘書長王熙蒙表示，此屆TIMTOS鏈結全球金屬加工產業生態系，從鑄件到整機、從鋼材到製品，囊括讓金屬加工更智慧、更節能、更高效之各式加工設備、控制器、周邊零組件、刀具及解決方案；金屬加工技術提升與發展無疑是工具機產業升級及獲利成長最重要驅動力之一，如多軸加工系統在數位模擬加持下，能更高效且精準處理汽車、航太、國防、新能源等產業所需的複雜零組件。此外，工業物聯網發展可有效處理人力不足、生產效率、人為錯誤發生及經驗傳承等使用者痛點，最大化工具機設備價值。

在場的4家指標企業則從國際經貿環境快速變化，分享如何從管理到製造全方位進化、維持企業競爭力與獲利表現。記者會交流提問熱絡，共計來自20餘國記者及買主與會，感受來自TIMTOS 2023的熱情。主辦單位強調，無論線上或線下，TIMTOS 2023以虛實整合方式歡迎全球訪客，並以新亮點、新面貌呈現給久違不見的買主，如於世貿一館新增三大主題展區-「尖端技術加工區」、「積層製造主題區」、「未來製造體驗區」，搭配多元周邊活動及買主服務，包含未來製造趨勢論壇、企業碳健檢、製造癮Podcast Live、TIMTOS Maker Workshop智造工作坊、刀具獵人、主題導覽等。