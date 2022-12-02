38歲余家小兒子余祥銓日前因二姊余苑綺病逝，被外界形容一夕長大，他不時曬出帶外甥、外甥女的照片，被讚是「國民舅舅」。而他與小12歲女友柔柔交往5年，近日在直播中宣布好事近，對女友柔柔求婚成功，李亞萍更給出家傳的2克拉鑽戒，認定兒媳，歷經家人過世，如今終於迎來喜事，旁人也相當祝福小倆口。

余祥銓過去感情路坎坷，從媒體上可知的就有六段戀情，第一任公開的是林姓女助理，但後來牽扯到錢財不了了之，隔年他認戀模特兒Penny，戀情只維持半年，2010年余祥銓公開交往Amanda，卻傳出女方曾經離婚跟有小孩，接著他又和Jenny交往，公開求婚對方卻沒給回應。

余祥銓給柔柔的鑽戒，是從李亞萍姥姥就傳承下來的鑽戒。（圖／中時資料照片）

之後余祥銓傳出與蹦乳妹的緋聞，未料案情延伸出案外案，蹦乳妹疑似已經有了男友，余祥銓莫名被貼上小王標籤。2016年余祥銓搭上來頭不小的CEO女友，一度自稱感情穩定，但一星期後離奇宣告情變，余天更幫忙還原兒子和CEO女友吵架經過，表示兩人當時突然在車上大吵，女方負責開車，氣到把余祥銓丟在車上，自己開門跳車離開。

余天說，余祥銓最不滿CEO女友的特點是太愛碎念，還抱怨：「我不要生命中有2個李亞萍！」。5年前余祥銓和柔柔公開交往，柔柔上節目分享家中情況，表示家裡有四個兄弟姊妹，父母離婚後，弟弟跟媽媽生活，她和兩個姊姊則由爸爸扶養，由於經濟壓力很高、姊姊念的是私立學校，懂事的柔柔國中就半工半讀，相當獨立，之後就讀公立高中，沒再和家裡拿錢，引來旁人大讚：「余祥銓我告訴你，你今天賺到了！娶這個不錯」。

據《三立新聞網》報導，余祥銓近日上《命運好好玩》時開直播宣布求婚柔柔成功，何篤霖也感慨說：「家裡的事要慢慢走出來了，好事不要耽誤」，兩星期前李亞萍特地把柔柔叫進房內，送給她從姥姥就傳下來的戒指，象徵已經訂婚，但因余苑綺今年8月過世，余祥銓跟柔柔的婚禮最快大概也得在明年8月後，但全家已經被感染幸福氛圍，余天也驚訝問兒子：「真的要結婚了嗎？」