大選終於落幕了，緊接著就是聖誕節和跨年， 許多民眾也開始準備「進廠維修」，讓自己美美過年。日前在高雄有一場同志大遊行以「無體之愛」為主題，將身體的美重新定義，希望每個人都能尊重彼此的身體，也可以看見他人的身體需求。法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，隆乳早就不再只是女性的需求，許多男性也會希望藉由隆乳手術，成為全新的自己。

睽違2年的高雄同志大遊行日前在高雄鹽埕區盛大舉行，現場有將近三萬民眾參與遊行，有人以九尾狐、皇后、功夫小妹等裝扮參與盛事，宛如一場變裝派對，還有同志直接上空遊行，展露姣好身材。今年的同志大遊行以「無體之愛」為主題，希望大家發現愛自己的方式，看見且同理他人的身體。

跨性別民眾也有權利追求自己身體的美麗，名醫邱浚彥指出，這幾年男生做隆乳手術的情況也愈來愈多。(法喬醫美診所提供)

最近網路上就有一位跨性別模特兒Mina分享了自己的故事，因為覺得自己穿女模衣服走秀的時候會受到限制，認為上半身還是要有一點曲線才能把衣服撐起來，而隆乳一直是她的人生目標之一，最後終於在25歲生日時接受隆乳手術，當作送給自己的生日禮物，Mina說，隆乳後的身材不再像之前看起來那麼像金剛芭比，感覺自己更有自信、贏得更多目光。Mina的故事感動了許多跨性別者，也鼓勵她們要勇敢追求自己身體的美麗。

一向對多元性別十分友好的法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，隆乳早就不再只是女性的需求，許多男性也會希望藉由隆乳手術，成為全新的自己。但因男性體脂肪較少，如果選擇的是自體脂肪隆乳，男性的脂肪會比女性更容易被身體吸收，術後效果有限，因此比較適合放入假體的隆乳方式。

邱浚彥指出，近年隆乳技術越來越發達，除了安全性、接受度都大幅提高之外，連隆乳材質都持續不斷更新，例如目前最夯的液態矽膠「魔滴隆乳」，是能根據地心引力變化的假體，植入物直立時有水滴狀的效果，躺下又能隨地心引力自然撐開，恢復到圓盤狀，比較均勻。而目前最新型、討論度最高的「女王波」，則是利用AI精準填充做出飽滿的塑形能量，因此可以針對各種不同身形需求，做出適合的尺寸與凸度，同時提升立體度、飽滿和柔軟性，能有效支撐胸型，塑造更自然、更集中的深V乳溝。邱浚彥表示，不同的植入物會有不同的觸感，患者可以依照自己的需求去做選擇。

邱浚彥提醒，現在醫美技術日新月異，針對男性與女性的身體結構差異，可以在植入物材質大小與刀口選擇上仔細評估，加上越來越多人關注性別認同議題，男性想要擁有Q彈美胸絕非難事，建議民眾術前做好功課，術後照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒，避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。