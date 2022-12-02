歐盟執委會已要求歐盟27個成員國將俄羅斯石油的價格上限訂在每桶60美元，盼既能掐住俄國靠賣油賺錢又能穩住全球供應；此前歐盟內部對該否實施與上限價格意見分歧。

「華爾街日報」報導，西方想藉為俄油設價格上限發揮歐盟在保險機制與海運產業的「威力」，作為削弱俄國戰爭資金努力的一環，同時兼顧全球原油價格穩定。

這項俄油價格上限需歐盟全體27個成員簽署，才能如期於5日生效，到今天為止尚無成員國表態反對，但波蘭覺得應把價格再壓低。

歐盟對俄油價格上限的設計，著眼於既讓全球最大石油出口國的俄羅斯繼續為全球市場供油，卻又無法靠賣油賺取高額利潤。

一旦歐盟通過實施俄油價格上限，七大工業國集團（G7）成員也會簽署，西方的目標是盼俄油價格上限能搭配上本週末過後，歐洲將開始對海運進口俄國原油實施禁運，讓制裁效果加乘。

歐洲官員對歐盟成員應能在2日完成簽署表示樂觀，但對G7成員的動向較沒把握，擔心無法趕在這週末前一同完成簽署。

每桶價格上限訂在60美元將使俄油價格明顯低於國際油價指標之一北海布倫特（Brent）原油；布倫特原油今天每桶價格在87美元。

但俄羅斯原油交易價格本就明顯比布倫特原油低，且由於許多俄油買家迴避相關機制，讓市場俄油價格更不透明。據大宗商品市場價格評估機構Argus Media指出，11月30日從波羅的海港口普里莫斯克（Primorsk）出口的俄羅斯烏拉爾（Urals）原油，每桶價格48美元，還低於西方設定的價格上限。

不過美方官員認為由於市場混沌，個別單位估算出的價格未必準確，他們堅信俄國原油目前市場交易價格每桶仍高於60美元。

根據這項俄油價格上限機制運作，將俄油運往歐洲以外的公司只能讓油品售價在每桶60美元以下，才能獲得歐盟的保險和仲介服務。

有外媒引述研究公司Asoects的分析師沈恩（Amrita Sen）指出，無論價格上限如何設計，俄羅斯都會找到歐盟以外的其它買家，有沒有這個石油價格上限其實意義不大。

沈恩指出，承接俄油的大多數亞洲買家沒有參與歐盟祭出的俄油價格上限，不少非歐盟的石油市場參與者也能為俄羅斯原油提供保險或金融服務，為俄油價格設上限可能只是歐盟內的一場秀，尤其俄國已放話不為參與設價格上限的國家供油，整個機制最後恐淪G7的內部遊戲。