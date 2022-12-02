接受黨徵召，參加立法委員補選的國民黨台北市議員王鴻薇（前中）2日在黨主席朱立倫（前左）和台北市長當選人蔣萬安（前右）陪同下前往台北市選舉委員會登記，正式投入選戰。（趙雙傑攝）

台北市立委補選在即，台北市議員王鴻薇今在國民黨主席朱立倫、台北市長當選人蔣萬安，以及多位台北市議員的陪同下，前往登記參選，王鴻薇二度鞠躬致歉，也和民進黨喊話 「王鴻薇不是林智堅（前新竹市長），國民黨不是民進黨，自己開大門、走大路，王鴻薇不能迴避承擔，拜託大家原諒王鴻薇。」

國民黨為了展現大團結氣勢，王鴻薇登記參選除了朱立倫、蔣萬安陪同外，連中山大同、松山信義選區的議員都前來一起陪同登記，眾人在王鴻薇登記完後舉起右手，象徵團結邁向勝利。

由於王鴻薇起初堅決不參加立委補選，更發出「不參選聲明」，對此王鴻薇會後受訪，劈頭先向投給自己的2萬5千位選民致歉，並深深一鞠躬，王表示，之前的不參選聲明，本來是很想實現對選民的承諾，但這段時間黨內先進對自己勸說，加上這次補選有不能輸的壓力，自知道責任無法迴避，因此接受徵召，必須不計個人毀譽，知道前面槍林彈，但還是為大局而戰。

王鴻薇接著表示自己一定要參選的主要原因，就是現在的執政黨沒有反省，都在爭權奪利，蔡政府還在分官、分贓，態度極為傲慢囂張，自己確實很煎熬，也知道前面槍林彈雨，但有信心會勝選。

王二度鞠躬，為自己沒有做到承諾抱歉，也感謝台北市議員皆陪同前往登記，相信大家會看到一個團結的國民黨，王也強調自己不是林智堅；國民黨不是民進黨，自己開大門走大路，對就是對，錯就是錯，王鴻薇不能迴避我的承擔，拜託大家原諒王鴻薇。

而被問及12月25是否會如期宣誓就職議員，王鴻薇也直言，還是會參加就職典禮，自己是開大門走大路的，不用欺騙大家，接下來我會努力讓大家支持。

另談起民進黨對手吳怡農，王鴻薇表示，吳本來就不可怕，自己會讓選民看到吳怡農參選代表的是民進黨的傲慢，在爭權奪利下所推出的人選，以及黑道治國是否會在吳怡農身上體現，會一一讓大家看到。