中國防疫政策似正從「大規模封控」轉向「推高脆弱人群疫苗接種率」。陸媒報導，官方已定下目標，明年1月底前（春節前），80歲以上人群新冠病毒疫苗第一劑接種率達到90％。上海著名醫生、國家傳染病醫學中心主任張文宏最新表態稱，「走出疫情的前景越來越清晰」。

財新網報導，為填補免疫真空，北京計劃全力補齊老人疫苗接種短板。老年人疫苗接種已下達工作指標：2023年1月底前，80歲以上人群新冠疫苗第一劑接種率達到90％，符合條件的目標人群全程接種率和加強免疫接種率均達到90％；60-79歲符合條件的目標人群全程接種率和加強免疫接種率均達到95％。

國務院副總理孫春蘭11月30日在國家衛健委召開的座談會上指出，「加強全人群特別是老年人免疫接種」。

張文宏領導的醫學團隊最新發文表示，全球所有走出疫情的國家，在老齡化人群的保護方面都達成了共識，高齡與有基礎疾病者需要注射疫苗以應對可能的流行。普遍的疫苗接種與加強針接種，加上及時有效的重症患者救治，將是中國下階段的工作重點與挑戰。團隊表示，科學的數據已經呈現在眼前，疫苗的廣泛接種一定是構建群體免疫屏障的最重要組成部分，將是降低醫療擠兌、戰勝這場疫情的關鍵。