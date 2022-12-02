半導體產業雖進入庫存調整期，但業者為維持競爭力仍持續研發新產品，帶動相關測試介面需求持穩。精測(6510)、穎崴(6515)、旺矽(6223)、雍智科技(6683)等測試介面族群短線營運展望雖強弱不一，但在發展趨勢帶動下長線營運成長仍看俏，今（2）日股價表現強勢。

精測今日勁揚7.09％至559元，創4月中以來近8月高價。穎崴同步勁揚6.34％至478.5元，創3月中以來8個月高價。旺矽穩揚3.56％至131元，創去年11月初以來13月高價。雍智1日觸及223.5元的2個月高點後拉回，今日穩揚2.34％至219元。

穎崴受惠美系客戶需求強勁，2022年前三季稅後淨利6.96億元、年增達近1.78倍，每股盈餘（EPS）20.43元，提前改寫年度新高。前10月自結合併營收39.79億元、年增達75.12％，續創年度新高，動能持續暢旺。

穎崴董事長王嘉煌先前指出，公司重要客戶的新世代產品工程驗證需求持續，產能和技術要求均不斷精進，使公司需求未見趨緩跡象，部分產品交期已達明年，預期下半年營運表現可望優於上半年。法人看好穎崴第四季營運持穩高檔，全年挑戰賺3股本。

旺矽2022年前三季歸屬母公司稅後淨利9.73億元、年增達1.07倍，每股盈餘（EPS）達10.34元，已賺逾1股本、提前改寫年度新高。前10月自結合併營收61.49億元、年增達17.48％，續創同期新高，已逼近去年全年的65.08億元新高紀錄。

展望後市，旺矽除了懸臂式探針卡（CPC）需求受客戶庫存調整影響，其他產品需求均符合預期，預期第四季營收有機會持平第三季或略減，毛利率有望持穩向上。明年雖然大環境較不理想，但除了CPC需求尚待觀察外，其他產品均可望成長，對營運成長審慎樂觀。

精測則受重要晶片訂單需求遞延及研發費用增加影響，2022年前三季歸屬母公司稅後淨利5.92億元、年減3.1％，每股盈餘（EPS）18.07元，為近3年同期低點。前10月自結合併營收36.63億元、年增7.52％，續創同期新高。

精測總經理黃水可先前法說時表示，雖然第四季營運轉淡，但受惠測試介面板（Gerber）專案需求持續暢旺，且智慧手機朝高規格及新功能整合，帶動相關高階晶片系統測試（SFT）訂單開始增溫，預期營收可維持趨近第二季水準，使全年營收維持個位數成長。

精測指出，觀察智慧手機晶片客戶需求，目前新設計項目仍多、只是速度減緩，預料探針卡訂單最快將在明年首季開始復甦。由於全球市況低迷，預期明年首季營運將最辛苦，將力拚表現持平今年同期，並看好明年探針卡營收占比恢復、甚至超越去年的4成紀錄。

雍智2022年前三季稅後淨利3.23億元、年增2.36％，每股盈餘11.97元，雙創同期新高。前10月自結營收12.85億元、年增4.62％，續創同期新高。在WiFi 6／6E、車用、高速運算（HPC）、電源管理晶片等應用需求強勁撐盤下，法人預期第四季營收可望持穩高檔水準。

雖然半導體產業庫存去化預期持續至明年上半年，但IC設計業者對此集中研發資源投入新一代晶片開發。雍智受惠新晶片開案量能續增，訂單排程已達明年上半年，在新訂單逐步放量出貨下，明年營運成長樂觀、有望逐季轉強。