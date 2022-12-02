林口某物流吳姓、賴姓運務員，看到經手郵包中，有熱門的switch健身環、寶可夢劍盾遊戲，趁分貨時將東西偷走，讓買家以為物流公司疏漏、賠償，次數一多引發公司懷疑，中正一警方經循線追查，日前查出2人監守自盜，依業務侵占罪送辦。
警方日前接獲物流公司報案，指稱公司配送的包裹，最近常常不翼而飛，買家收不到貨抱怨連連，另外有人收到空的包裝，懷疑運送過程有內鬼，警方獲報後，隨即調閱監視器查訪。
經連月查訪約談公司人員，鎖定22吳姓、32歲賴姓物流士涉嫌，日前將2人傳喚到案並出示相關證據，2人見無法抵賴，只好坦承偷A客人的貨品。
警方指出，2人都喜歡打電玩，在整理包裹時，看到不少熱門的遊戲商品漸起貪念，陸續偷走健身環、寶可夢遊戲、電競鍵盤，讓買家及公司蒙受損失，總計3個月來至少A走10餘件商品，有的拿去變賣，有的則留著自己玩，金額約為3萬多元，訊後依業務侵占罪將2人送辦。
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