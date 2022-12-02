號稱犯下史上金額最高搶案的王姓男子1日出獄，卻傳出近百名黑衣人前往接他出獄，畫面曝光後引起一片譁然，警政署憂心恐影響社會治安觀感，除立即到最後聚集處盤查外，強調絕對會強力掃蕩黑幫，壓制黑幫氣焰。

針對黑衣人迎接埸景，台東戒治所表示因現場未發生脫序或喧嘩行為，所以第一時間未通知警察機關到場協助維護秩序。

但警方獲知到場約有30部車輛，離開外役監後前往台南市聚集，為避免聚眾滋事及釐清相關人員背景，立即前往台南市歸仁區最後集結處所，進行攔檢及盤查。

警方表示，雖然黑衣人沒有違法行為，仍依規定逐一登錄作為日後勾稽幫派成員強力掃蕩的依據。

刑事局表示，防制黑幫以各項公開活動號召人員參與壯大聲勢，一向為警政署重要防制犯罪工作項目，這次黑衣人聚集台東戒治所迎接出獄行為，縱使現場無嚴重脫序行為，但全程錄影營造迎接大哥的畫面，並透過社群媒體轉傳渲染，已影響社會治安觀感。

警政署表示，目前已掌握多數參與者身分，並陸續清查、辨識建檔中，強調警方絕不放任黑幫透過公開活動挑釁社會治安的行為，同時也要求各警察局應深入偵蒐幫派活動的不法事證，釐清黑道幫派的人際脈絡，一經掌握幫派成員違法、違序行為，立即透過「掃黑專責隊」強力掃蕩，以壓制黑道氣燄。