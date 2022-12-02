瑞典部長外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）在與土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）會晤後表示，無法確認瑞典是否能夠順利在2023年完成加入北約的申請，但他說在這一點上有進展。

綜合俄羅斯《塔斯新聞社》（TASS）與土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）報導，瑞典部長外交部長比爾史特龍表示「我們昨天在瑞典、芬蘭和土耳其之間舉行了一次非常好的雙邊會議，我在這次會議後感到事情有了進展。我們正在向前邁進，」

這位高級外交官在布加勒斯特主辦的北約外長會議第2天之前說，他指出，他不想為加入北約設定一個具體日期。比爾斯特倫回顧說，為了使瑞典成為北約成員，瑞典應該履行與芬蘭和土耳其3邊備忘錄規定的義務，然後土耳其議會就會批准（瑞典）入盟議定書。

比爾史特龍還表示，他一直在計劃前往安卡拉，與土耳其外長卡夫索格魯會面。

先前北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）說，北約30個成員國中只有2個國家，即匈牙利和土耳其，沒有批准瑞典和芬蘭的入盟的議定書。

安卡拉要求，作為批准瑞典、芬蘭加入北約集團的交換條件，北歐國家必須引渡與針對土耳其進行恐怖活動有關的庫爾德活動分子，以及參與2016年土耳其軍事政變未遂的人員，包括之前在北約國際機構工作，然後在芬蘭和瑞典獲得政治庇護的前土耳其軍官。

正如土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）先前時候所說，斯德哥爾摩已承諾引渡「70多名參與恐怖活動的個人」。安卡拉還要求禁止任何與庫爾德工人黨（PKK）有聯繫的組織，它認為庫爾德工人黨是一個恐怖主義結構。土耳其還要求取消2019年（對於土耳其）所實施的所有軍事裝備出口限制。

如同今年5月18日，芬蘭和瑞典申請加入北約時，受到安卡拉的阻撓，安卡拉要求北歐國家宣佈庫爾德組織為恐怖組織，並將被指控從事恐怖活動或協助和教唆2016年政變企圖的人員引渡到土耳其，同時取消對土耳其的武器供應禁令。

艾爾多安在馬德里主辦的北約峰會之前，於6月28日與芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）和瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）以及北約秘書長斯托爾滕貝格舉行了會談。催生出了一份關於瑞典和芬蘭加入北約的備忘錄，加入北約必須由該集團的「所有成員國」批准。