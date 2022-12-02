台積電（2330）昨天收盤站不上500元大關，美股ADR收盤也小跌，今（2）日台積電股價拉回整理，但逢低有積極買盤，股價守在5日及10日線之上；受到台積電拉回影響，台股加權指數今天幾乎全場在平盤下、萬五之下。
隨著台股11月飆漲1,929點、漲幅14.9％之後，12月開盤首日見喜，再漲133點，累計波段從高至低反彈達2,523點，由於短線漲勢過快，市場人士一致認為，台股短線將呈現緩漲格局，因12月是集團股及投信作帳行情旺季，仍看好12月台股表現。
台積電（2330）昨天收盤站不上500元大關，美股ADR收盤也小跌，今（2）日台積電股價拉回整理，但逢低有積極買盤，股價守在5日及10日線之上；受到台積電拉回影響，台股加權指數今天幾乎全場在平盤下、萬五之下。
隨著台股11月飆漲1,929點、漲幅14.9％之後，12月開盤首日見喜，再漲133點，累計波段從高至低反彈達2,523點，由於短線漲勢過快，市場人士一致認為，台股短線將呈現緩漲格局，因12月是集團股及投信作帳行情旺季，仍看好12月台股表現。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。