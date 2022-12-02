台積電（2330）昨天收盤站不上500元大關，美股ADR收盤也小跌，今（2）日台積電股價拉回整理，但逢低有積極買盤，股價守在5日及10日線之上；受到台積電拉回影響，台股加權指數今天幾乎全場在平盤下、萬五之下。

隨著台股11月飆漲1,929點、漲幅14.9％之後，12月開盤首日見喜，再漲133點，累計波段從高至低反彈達2,523點，由於短線漲勢過快，市場人士一致認為，台股短線將呈現緩漲格局，因12月是集團股及投信作帳行情旺季，仍看好12月台股表現。