澎湃新聞2日報導，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）統計，截至12月2日，中寮鐵路開通營運滿一年，交出成績單，累計發送旅客850萬人次、貨物1120萬噸，運輸安全保持穩定，中寮鐵路已成為中寮人民的「發展路、幸福路、友誼路」，為共建「一帶一路」和推動建構命運共同體提供示範。

國鐵集團國際部負責人說，中寮鐵路開通營運以來，國鐵集團堅持習近平在中寮鐵路通車儀式的講話精神，高標準、可持續、惠民生，與寮方密切協作，暢通大陸國內國際雙循環、促進中寮經濟走廊建設發揮了積極作用。

一是旅客出行便捷高效。復興號、“瀾滄號動車組運行安全、綠色、快捷、舒適，大幅縮短了沿線城市間時空距離，受到兩國民眾青睞，成為出行首選。

鐵路部門科學分析客流變化，精準投放運力，大陸國內段日均開行客車42列，單日最高開行65列、發送旅客達5萬人次，累計發送旅客720萬人次；實行多語種服務和計次票、定期票新型票制，在11個車站推出空鐵聯運產品，不斷提升旅客出行體驗。

寮國段日均開行客車6列，單日最高開行10列、發送旅客近8200人次，累計發送旅客130萬人次；陸續開通嘎西、孟阿、納磨等客運站，辦理客運業務的車站由開通初期的7個增至10個，實現動車組與普速列車共線運行，在寮國主要城市開設售票點，延長預售票時間，極大方便了寮國人民乘坐火車出行。

二是貨物運輸強勁增長。中寮鐵路在中國和東協間構建起一條便捷國際物流大通道，運輸時間和物流成本大幅壓縮，運輸需求十分旺盛。鐵路部門加強貨物運輸組織，提升運輸能力和效率，貨運量持續攀升，中寮鐵路單月貨運量、跨境貨運量等指標屢創新高，目前較開通首月分別增長約3.5倍、4倍，發送跨境貨物累計超過190萬噸。

加強貨運基礎設施建設，永珍（萬象）南站換裝場建成，中寮泰鐵路實現互聯互通；全線已開通14個貨運站，建成泰國曼谷、林查班和越南胡志明、海防等城市海外貨櫃還櫃點，貨物運輸更加便捷；加強海關部門溝通協調，積極推行快速通關和轉關模式，大幅提升口岸通關效能，逐步壓縮貨物通關時間，實現昆明至永珍最快26小時直達；減免鐵路貨櫃保證金和用櫃費用，進一步降低物流成本；創新中寮鐵路＋中歐班列、中寮鐵路＋西部陸海新通道班列國際運輸模式，開行定點、定時、定線、定車次的中寮「瀾湄快線」國際貨物列車，跨境貨物列車由開通初期的日均2列增加到目前的日均12列。

三是營運管理安全穩定。中國先後派出540名涵蓋各個鐵路專業領域的技術管理人員到寮國，協助寮國開展鐵路營運管理工作；加強寮國本土學員培訓，700餘名寮國員工培訓合格後已參與到中寮鐵路營運工作中，成為寮國第一代鐵路技術人才。中寮兩國員工攜手合作，廣泛採用衛星地圖、無人機等先進技術手段，強化基礎設施巡查、檢修和維護，深入開展防洪防汛等安全專項整治，確保了設備設施品質狀態持續良好，禁受住了繁忙客貨運輸和特大雨季、地震等自然災害的嚴峻考驗，確保了國際運輸通道安全暢通；加強沿線生態環境保護，打造中寮鐵路綠色長廊，針對穿越10多個亞洲象家族群活動區域的實際，採取設置巡防崗亭、柵欄以及防範預警系統等措施，最大限度減小對野象活動的干擾，實現人與自然和諧共生；嚴格按照中寮兩國政府要求，落實站車疫情防控措施，加強進出站測溫、通風消毒，設置隔離席位，強化職工自身防護，營造了健康安全的出行環境。

四是輻射效應顯著增強。中寮鐵路開通運營一年來，給中國、寮國及臨近東協國家企業和民眾帶來機遇和紅利，為沿線經濟社會發展注入動力。中寮鐵路啟動旅遊經濟，從永珍前往北部重要旅遊城市瑯勃拉邦，85％的遊客選擇乘坐火車，推動了沿線旅遊經濟快速發展；推動了資源開發，有效帶動萬象賽色塔綜合開發區、磨丁經濟特區等經濟園區發展，加速了人流、物流、資金流、資訊流的流動，促進了沿線各類產業擴能升級，寮撾鐵礦石、木薯粉、橡膠等產量分別新增180萬噸、200萬噸、100萬噸；促進了經貿往來，中寮鐵路跨境貨物已覆蓋寮國、泰國、緬甸、馬來西亞、柬埔寨、越南、孟加拉、新加坡等共建一帶一路國家，貨物品類由開通初期的化肥、百貨等10多種擴展至電子、光伏、冷鏈水果等1200多種。

下一步，國鐵集團將全面總結中寮鐵路開通營運一年來的經驗，積極推進互聯網售票系統研發投用和運輸生產資訊化建設，持續加強站車疫情防控，具備條件後開行中寮鐵路跨境旅客列車。