劉書宏告別「白隊長」終於可以好好休息。（中視提供）

演員群張瀚元(前排左起)、朱宇謀、李博翔、羅平（後排左起）、王上菲、楊雅筑、劉書宏、林芷芸、陳謙文出席殺青酒會。（中視提供）

由劉書宏、楊雅筑主演的《台灣X檔案》本週殺青，昨（1日）舉辦殺青晚會。一殺青楊雅筑立刻剪了俏麗短髮告別角色，而劉書宏最開心的是終於可以不用設鬧鐘按表上工，可以好好休息、睡飽，他直呼「太爽了！」之前長時間在中部拍攝，如今能回到台北，劉書宏最想跟家人好好相處。

殺青酒會上，楊雅筑剪了一頭俏麗短髮現身，跟飾演一年多的劇中角色李淑靜反差超大，「因為劇裡是長髮，現在劇結束了，我也要跟這個角色說再見。」她透露，即使戲已殺青，但生理時鐘還是會早早就醒來，她的最後一場戲剛好是跟羅平一起拍，而且是哭戲，「導演喊殺青，但情緒來不及收，整個就放出來(大哭)。」

王上菲也是迫不及待換了新髮色，「戲殺青隔天我就去髮廊漂髮，原本弄成金髮，但後來有點後悔，所以最後就變成不太明顯的小鹿斑比色。」演員拍戲壓力大，一下戲都想好好解放，王上菲的打戲非常吃重，全身傷痕累累，「接下來我要好好養傷，因為我的腳趾頭全部都翻開，身上也都是瘀青。」

張瀚元則是因戲瘦了不少，「我想要吃胖一點，目標是5公斤，也把該長的肌肉長回來，希望大家可以期待我的全新體態。」他也計畫到宜蘭渡假，讓自己好好放空一下，朱宇謀也嚷著要跟，一旁的劉書宏則爆朱宇謀最開心的事，就是不用再接到「白隊長」的電話。

演員之間感情很好，讓林芷芸充滿不捨，「一年來經歷太多，有歡笑有淚水，是很刻骨銘心的一年。」羅平則是希望好好休息之後，過年後又有新的開始。《台灣X檔案》每週一至週五在中視、中天娛樂台晚間8點播出。