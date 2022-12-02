【全程字幕】2度鞠躬致歉選民！不計「個人毀譽」登記選立委 王鴻薇坦言煎熬吐「原因」再砲轟民進黨

【全程字幕】親點交棒人選！陪同王鴻薇登記參選立委 蔣萬安讚「這點」：全力支持

台北市長當選人蔣萬安因參選而辭立委，北市第3選區（中山、北松山）缺額將於明年1月8日補選，國民黨徵召台北市議員王鴻薇出戰，王鴻薇今前往北市選委會登記。蔣萬安在臉書發文力挺，稱讚「最適合接替我進入立法院服務的人選」。

「王鴻薇備戰，台北隊全面啟動」。蔣萬安上午在臉書提及，大家都很關心中山、北松山立委補選提名，今天早上國民黨中央正式宣佈，徵召王鴻薇議員投入立委補選。

蔣萬安說，「王鴻薇是我的超強戰友、也是捍衛民主的戰將」；她在議員的角色上不僅服務勤快，更是一人戰全黨，屢屢揭發民進黨弊端，充分發揮了民代監督揭弊的天職。

蔣萬安讚，「她是我心中最適合接替我進入立法院服務的人選」，知道王鴻薇現在剛高票連任，內心一定很掙扎，很擔心外界的眼光；如果她懂得算計，大可等到半年後再投入2024立委選舉，任期更長，還能夠充分準備。

蔣萬安說，如今王鴻薇願意不計毀譽，為民承擔，只為了避免有疑慮的陣營死灰復燃；請市民朋友答應他，大家一起給王鴻薇體諒跟祝福，並且全力將她送進立法院，「台北隊，一起拚」。