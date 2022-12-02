南韓女星泫雅近日在IG上宣布和男友Dawn分手，話題一時引爆網路。對此，Dawn不只在泫雅的該篇貼文上按讚默認，還在自己IG上感性寫下「即使分手了，泫雅也是他今後最愛的藝人。」還揚言要對散播虛假事實的網友們提告。霸氣力挺舊愛的舉動，讓粉絲們對於兩人分手一事感到惋惜。豈料，前娛樂記者李鎮浩昨(1)日於自己的YouTube頻道上指出，兩人早在去年（2021年）就大吵過一次。並因此冷戰許久，形同分手，但礙於工作因素並無公開。雖然事後和好了，也埋下分手的導線。

前娛樂記者李鎮浩在影片中表示，兩人分手後一直處於「斷聯」狀態，連周遭友人也無法得知分手的真正原因。然而，泫雅先前參加綜藝《雖然沒準備什麼菜》時，就曾脫口笑稱Dawn吵架的模樣像個瘋子，並表示：「現在不想再聊他了。」暗示著兩人的感情恐生變數。

事實上，李鎮浩指出早在去年開始，泫雅與Dawn爭吵不斷而陷入冷戰，連工作人員都能感受到兩人間的近似於「分手」的狀態，惟日後又和好如初大肆放閃，應是已經度過此次風暴。不過，李鎮浩原以為泫雅與Dawn經過去年的磨合後感情會更加堅定，豈料，竟突然丟出「分手」震撼彈，讓他相當吃驚。

此外，在兩人分手後，過去與泫雅搭檔「trouble maker」的男星張賢勝屢次被網友提及。由於此前合作的因素，兩人的好感情在泫雅公開男友前一直是網友們撮合的對象，更有網友們做出此前泫雅與張賢勝、Dawn打電話的對比影片，期許泫雅走出分手陰霾後找到不錯的新對象。

前娛樂記者李鎮浩表示「泫雅、Dawn去年曾大吵分手過」。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）