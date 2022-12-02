2022全國地方公職人員選舉，2日由各級選舉委員會公告當選人名單。彰化地檢署表示，這次九合一選舉，接獲疑似賄選300多件、有具體事證，已進行偵辦156件，其中公告當選者或團隊人員涉及賄選的案件多達45件，將逐一檢視是否涉及不法當選，於30日之期限內依法提出當選無效之訴。

彰化地檢署統計，這次結合警、調查賄團隊，接獲疑似賄選情資數百件，動員檢警調人力多達2024人次；其中，檢方查獲涉嫌醬油禮盒買票、吸管內藏千元賄選、幽靈人口、文宣綁樁，還有在投票前一日買票等，到案人數753人，搜索30處，查扣現金達新台幣43萬3500元，經檢察官向法院聲請羈押禁見8人，全數獲准。

彰化地檢署襄閱吳宇軒指出，各候選人為統籌選戰之進行，組織分層各司其職，在勝選目標下由候選人直接或間接授權、監督從事選舉各項相關事務，該競選團隊人員與候選人間形成緊密的共同體，提起當選無效之訴，除就當選人本人外，也包括由其直接或間接選任或監督所認可為其從事競選工作之人所為不法之行為。

吳宇軒指出，目前轄內公告當選者或團隊人員涉及賄選之案件計有45件，將儘速依照最高檢察署之指示逐一檢視是否符合前揭法條所列各款要件，提出當選無效訴訟。

最受關注是議員第二選區(和美、伸港及線西)，施嘉華在投票前3天，涉文宣買票綁樁，父子均被收押，仍開出7030票，吊車尾當選，落選頭蕭文雄得6481票，2018年施嘉華父子也涉及賄選，彰化地檢署提起當選無效之訴，施嘉華不服抗告，2019年12月台中地院駁回抗告，當選無效定讞，才進行遞補，程序走了一年，施嘉華也當了一年議員。

另外，議員第一選區落選頭吳韋達只差了8票，第一選區也有當選人的樁腳涉及現金買票在偵辦中，依團隊涉及賄選也構成當選無效的要件，最後是否成案，也格外受到關注。