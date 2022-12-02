【全程字幕】2度鞠躬致歉選民！不計「個人毀譽」登記選立委 王鴻薇坦言煎熬吐「原因」再砲轟民進黨

【全程字幕】親點交棒人選！陪同王鴻薇登記參選立委 蔣萬安讚「這點」：全力支持

藍營展現大團結氣勢，台北市議員王鴻薇今在國民黨主席朱立倫、台北市長當選人蔣萬安，以及多位台北市議員的陪同下，前往登記參選，朱立倫表示，王鴻薇是最強戰將，沒有選擇戰場、時機的權利，蔣萬案則表示，也是場善良對抗邪惡、光明對抗邪惡的延長賽，王鴻薇絕對是自己心中最適合接替的人選。

王鴻薇今中午前往市選會登記立委補選，會後由朱立倫、蔣萬安陪同受訪，蔣萬安先表示，這是場團結之戰，也是場善良對抗邪惡、光明對抗邪惡的延長賽，呼籲民進黨，不要再用惡質選舉手段繼續傷害這次補選。

蔣強調，王鴻薇絕對是自己心中最適合接替進入立院的人選，不但是超強戰友，更是捍衛民主的戰將，擔任議員期間，不僅地方服務勤快，更是一人戰全黨，屢屢揭發民進黨弊端，充分展現民意代表揭弊、監督天職。

至於接下在是否會幫忙補選，以及上次立委選舉與民進黨參選人吳怡農差距不大，會不會擔心？蔣萬安則表示，絕對有信心，上星期自己才經歷一場選風非常惡質選舉，可以預見同樣選舉步數還是會再發生，但呼籲民進黨不要再用抹黑、抹紅、抹黃手段，要開大門走大路，接下來國民黨也會發揮團體精神，積極向選民懇託，跟大家一起把最優秀王鴻薇送入立院。

至於自己交接北市府的進度，以及小內閣人選，蔣則表示，對於小內閣人事安排，跟昨天說的一樣，用人標準三個，專業、品格、用人唯才，人事部分都在積極規劃中 、持續徵詢各方意見。

而朱立倫則表示， 王鴻薇是國民黨最強戰將，沒有選擇戰場的權利，更沒有選擇戰場的時機，不管時機、戰場多辛苦，王鴻薇沒有空間可以逃避，自己也和她說，從過去到現在的補選，多少補選是現任議員參選，民進黨比比皆是。

朱舉例，「王鴻薇擔心會被民進黨冠上史上最快落跑議員，但台中市立委黃國書早在你之前」，且王鴻薇仍會持續服務松信選民，我還要求王鴻薇當選後要針對全台北市、全台灣服務，尤其要配合蔣萬安，要在立法院扮演最強的角色。

朱隨後緩頰，若真要道歉是黨來道歉，不是王鴻薇個人的問題，台北市需要好的立委，基於這個角度當然要王鴻薇出戰，民進黨會全黨打一人，完全不意外，民進黨各種奧步不會因為1126的挫折改變，台北市民都在看，希望民進黨能夠反省。