「藍武士」日本小組賽末輪與西班牙展開激戰，比賽第51分鐘堂安律射門偏出，三笘薰奮力將球救到門前，再由田中碧輕鬆破門，不過該球遭到助理裁判認定為出界在先而進球不算，隨後VAR介入，主裁判判決進球有效，但這顆進球卻出現相當大的爭議。

三笘薰將球救回之前，球到底有沒有完全超過底線？根據足球規則，只要球沒有整顆完整超出底線，就不算是出界，若球是騰空狀態，只要有任何一部分與底線重疊，仍屬活球。另外同樣的判決也能套用在邊線及球門線上，只要球有一部分貼在線上，都不會算是出界/進球。

根據賽後流出的多張畫面顯示，三笘薰該球確實出界的嫌疑很大，但不能排除視覺誤差，這時就得透過本屆世界盃所引進的「Al Rihla（阿拉伯語，指旅程）」專用球，該球配備了運動大廠Adidas（愛迪達）所研發的晶片，可以判斷球員是否越位，甚至可以測出該球的飛行速度及每秒旋轉的圈數，當然也可以精準檢測足球所在位置，裁判也許是透過這項新興技術，才給出日本進球有效的判決。

卡達世界盃將許多高科技帶進了球場內，如首次在足球場亮相的半自動越位判定技術（SAOT），能發現有許多越位違例及犯規的產生，並不是由現場裁判當場判決的，而是透過VAR裁判的提醒，再由主裁判做最後判決，如此一來便減少了裁判肉眼上的誤判。