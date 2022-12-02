伺服器機殼廠勤誠（8210）今日歡慶公司邁向40周年，並舉辦嘉義新廠開幕典禮，三位創辦人再聚首，偕同總經理及貴賓們一起舉行慶賀儀式，祝賀勤誠邁向下一個黃金四十。勤誠董事長陳美琪表示，勤誠已完成重大投資布局，以期未來營運邁入下一個成長期，包括一、2020年完成勤誠新莊總部搬遷並設立前瞻研發中心，二、於五股設立NCT勤鋒廠，以滿足快速打樣及少量多樣的產品需求，三、興建嘉義廠並導入低成本智慧製造(LCIM, Low Cost Intelligent Manufacturing)，於2022年初正式投入生產以滿足市場及客戶需求。嘉義廠是勤誠打造精實拉動與低成本智慧製造的基地，月產能與中國兩廠相當，但僅需三分之一的人力。

陳美琪表示，勤誠有幸跟著台灣電腦及周邊零組件產業一起發跡，並成功在全球伺服器機殼產業站穩一席之地，感謝一路上的高人指點、貴人相助，以及全球客戶、供應商和夥伴們的攜手打拚，讓勤誠在企業經營的軌道上永續成長。

1983年勤誠從小貿易商起家，進一步自主研發、掌握製造，成功轉型為整合研發、生產、銷售一條龍的小巨人，隨後從個人電腦機殼跨足伺服器機殼，並成功轉型為全球雲端產業機電整合方案領導廠商。勤誠成功構建公司核心策略並持續轉型蛻變，包括深化多元商業模式，讓歷年營收及獲利屢創新高；厚植研發能力，產品設計屢獲國際大獎肯定；推行精實管理提升生產效率，強化營運體質；打造產業生態鏈，與客戶及供應商結盟共贏商機；推動數位轉型，以財務洞察提升企業競爭力；落實組織再造及企業年輕化，培育人才並打造中生代接班。勤誠總經理陳亞男指出，勤誠過去求快求贏，現在更要求好求穩，在百億的基礎上開創新局，邁向未來無限可能，也讓公司營運更加穩健及永續。

嘉義新廠從綠建築九大指標出發，打造能吸碳、抗暖化的環境友善工廠，和諧共生的綠建築，落實節能減碳、環境永續。不僅是建築物本身融合環境永續的理念，勤誠更希望透過嘉義廠落實社會永續，包括與藝術家合作攜手注入文化情懷和人文意識，讓同仁感受藝文美學；以企業為家的理念，為同仁打造友善職場環境；推動產學合作，培育人才，為地方創造福祉。陳美琪補充，嘉義廠是一座結合科技、環境、藝術與人文的智能工廠，是勤誠推動ESG永續發展的重要里程碑，未來將持續以嘉義廠為核心連結共好，用行動落實ESG承諾。