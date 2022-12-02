傳出副總統賴清德考慮參選民進黨黨主席，無黨籍台南市議長郭信良今天表態支持。郭信良說，民進黨必須團結，相信賴清德能用最睿智的方法，將失去的黨員找回來，創造更大團結，而且要先從台南找起，台南團結了，全國一定會團結。

民進黨在九合一選舉敗選，黨內檢討聲浪不斷，郭信良今天公開表態支持副總統賴清德參選黨主席，他說，賴副總統過去曾擔任台南市長，賴清德和台南在地有連結，他如參選並擔任民進黨主席，相信所有市民都樂觀其成。

他也說，黨主席未來是將各派系集合起來的大圈圈，所以要團結台灣，就要先團結民進黨，要團結民進黨，就要先團結台南。他說，如果賴副總統願意在這時承擔重責，他一定支持，而且，如有適當位置和角色，他也願意協助賴清德，將所有在台南挺台灣的力量，集結起來。

對於郭信良支持賴清德選黨主席的說法，台南市長黃偉哲說，郭議長有這樣的宣示很好，百江匯流是最好。他也說，不管是黨主席選舉或將來總統、立委選舉，還有這次議長選舉，期待全國各地都能團結，並團結泛綠力量，做最大整合。