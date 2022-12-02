減重已經成為全民運動，不少人時時刻刻都在減肥，也有人希望不運動就能變瘦，有營養師分享12種懶人減肥法，包括晚餐後不吃、睡前2小時不吃、攝取足夠蛋白質助代謝等。她提醒想減重者，要瘦下來不等於要少吃，若吃少、吃錯反而會越吃越肥，尤其吃太少蛋白質還會拖累代謝，讓減重變得更困難。

營養師程涵宇在其臉書粉專上分享12個可遠離肥胖的懶人減肥法，包括晚餐後不吃、睡前2小時不吃、攝取足夠蛋白質助代謝、準備好健康零食、喝水助代謝、睡飽飽、無糖生活、高纖飲食、吃益生菌、喝黑咖啡、避免加工食品、拒絕精緻澱粉。

她說明，根據一項模針對8153個日本人的大規模研究，發現睡前2小時還在吃晚餐、晚餐後仍吃零食的人，會胖且與高血壓、高血脂有關。另外，睡前2小時才吃晚餐的女生會高血糖，所以越晚進食不好。

此外，飲食要有足夠蛋白質才能幫助代謝。她表示，豐富蛋白飲食可以促進每天高達80~100大卡的新陳代謝，還能提供飽足感，所以吃太少蛋白質反而會拖累代謝，不利減重。

另外，水與黑咖啡也能提升代謝。她表示，喝水能幫助代謝進而減重，喝500ml水在1個小時內可以幫助燃燒熱量24~30%。而黑咖啡則不含熱量，其中的咖啡因能提升代謝率3~11%。睡飽也是超佛系的無痛減重妙招，充充足睡眠可以幫助穩定食慾及代謝，研究發現睡不飽的人變胖機會高出55%。