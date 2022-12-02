新北市立黃金博物館日前獲捐「中國鑛冶工程學會技術獎章」，見證了民國時期的「大著金」時代。（新北市立黃金博物館提供／張志康新北報導）

眾所週知，新北市金瓜石從日治時期開始，便有數波興衰，普遍認為這樣的興衰，與「大著金」的年代，有著密切的關係，新北市立黃金博物館日前便獲捐一項藏品，見證了民國的「大著金」年代。

對於金瓜石一帶以外的人，往往不知道「大著金（台語）」的意思。其實，每當金瓜石發現一條新的礦脈，就會掀起一陣「大著金（台語）」時代。民國50年代，時任台灣金屬礦業公司工程師的丘炳祺，在金瓜石四平巷內發現富金礦脈，也獲中國鑛冶工程學會肯定，頒贈「中國鑛冶工程學會技術獎章」。日前，丘炳祺女兒丘慧文將這枚獎章捐贈給新北市立黃金博物館。

黃金博物館表示，金瓜石在日治時期經過大量金礦的開採後，曾有一段產能不佳的情形。丘炳祺先生民國47年隨國民政府來臺後，開始擔任臺灣金屬礦業公司工程師，竭盡所能開發新礦源。

民國50年代，丘炳祺在金瓜石四平巷內發現富金礦體（俗稱大金包），礦業公司上下員工因此士氣大振，每月也增產黃金數千兩，再造金瓜石的輝煌年代。丘炳祺故於民國51年獲得中國鑛冶工程學會肯定，頒贈「中國鑛冶工程學會技術獎章」一枚，表揚其因潛心研究，探得多處新礦體以及富金礦體的卓越成就。

黃金博物館館長謝文祥表示，金瓜石在民國時期曾經有過幾次「大著金」的年代，這也是耆老們津津樂道的回憶；有關於歷史上大著金的紀錄，是礦業史沿革中不可缺失的一塊拼圖。這次獲捐的「中國鑛冶工程學會技術獎章」，成為礦山出產高額金礦的重要歷史見證。未來透過博物館展示教育的規畫，期望讓更多的人瞭解臺金公司這段值得紀念的歷史過往。

繼111年7月，沈奇通先生將12件礦業用水平儀、經緯儀、角度器等測量用具及礦石捐贈給黃金博物館；現又有丘慧文女士及其家屬捐贈「中國鑛冶工程學會技術獎章」，增添更多的典藏。黃金博物館感謝各界共同保存維護礦業文物的努力，使得歷史文物有機會重現於展覽館或出版品，更讓臺灣過往礦業風華再現。