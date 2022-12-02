東北季風挾冷空氣南下，最近幾天氣溫下降。一名網友表示，看到變冷的消息，立刻翻出冬裝，結果卻熱到快要中暑。引起網友熱議，不少人坦言北部的確有變冷，但有眼尖網友發現，原PO查訊的氣溫地點在屏東縣當然不會冷，更直接吐槽說是地理課沒學好嗎？

一名網友在PTT上發文表示，一直看到降溫變冷的消息，立刻挖出厚厚的冬裝，沒想到在室內卻熱到流汗，走到室外也是大太陽，整個人熱到快要中暑，最後也忍不住吐槽說「這算什麼有感降溫？這次冬天就這樣而已嗎？」

屏東縣氣溫仍舊高達26度。（圖／翻攝自PTT）

原PO也分享了一張氣溫圖，只見上面顯示屏東縣氣溫26度，引起網友討論，「沒上地理課嗎？你那裡的緯度那麼低，當然熱」、「北回歸線以南的屏東是屬於熱帶氣候區你知道嗎？」、「你在南部欸」。居住在北部的網友則說，南部天氣怎樣不太清楚了，但這幾天在台北真的有變冷。「北中都有感受到涼意」、「台北有變冷」、「台北超冷」。