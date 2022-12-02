60多歲黃太太右眼患有飛蚊症多年並未在意，日前診斷出右眼眼中風併發黃斑部水腫，更檢查出有青光眼和視網膜剝離，經藥物治療及雷射手術治療才免於失明危機。（長安醫院提供／潘虹恩台中傳真）

60多歲黃太太右眼患有飛蚊症多年，一直不在意，日前右眼視野忽然變暗，至長安醫院求診發現右眼為眼中風併發黃斑部水腫，更檢查出有青光眼和視網膜剝離，經藥物治療及雷射手術治療才免於失明危機；醫師呼籲，高齡、患有三高、飛蚊症等病友，應定期檢查眼睛，避免失明的風險。

長安醫院眼科醫師彭書昱指出，眼中風是視網膜血管阻塞，導致視力嚴重損傷，後續可能會引起黃斑部水腫、高眼壓等狀況，常見症狀為單眼突發且無痛的視力減損或喪失；成因則包含年紀大、高血壓、糖尿病、高血脂、青光眼等，這些危險因子在黃太太身上幾乎都找得到。

彭書昱表示， 黃太太有糖尿病、高血壓病史，且右眼患有飛蚊症已有多年，但一直沒注意，平時也未定期做眼睛檢查，此次右眼會出現眼中風可能是因為平時疏於檢查，導致長期青光眼和糖尿病引起，所幸視網膜剝離範圍不大，尚未影響到黃斑部。

彭書昱也表示，統計指出，糖尿病患者罹患青光眼的機會較一般人高，且隨著年齡增長，各種眼睛併發症的風險也逐步增加；彭書昱說，青光眼是種會使視神經慢慢死亡的疾病，且青光眼沒有症狀，病患會在不知不覺中逐漸失明，必須透過定期的眼科檢查，才能及早發現。

彭書昱表示，若黃太太平常有定期做眼科檢查，應該就可以及早發現青光眼的問題，降低眼中風的機會，也不致發生視網膜剝離的情形；彭書昱也提醒民眾，像黃太太這樣高齡、患有三高、飛蚊症的病友，最好定期給眼科醫師檢查眼睛狀況，避免失明的危機。