台北市長柯文哲不滿大巨蛋審查被刁難，多次槓上中央，內政部營建署指出，台灣建築中心於11月24日即已發出開會通知，12月2日下午召開「台北大巨蛋案，建築物防火避難性能設計計畫書，申請人補充文件」確認會議，北市都市發展局及消防局理當已收到通知，並再次重申大巨蛋安全無可取代，勿在會前企圖模糊審議焦點，犧牲民眾安全及國家社會安全保障。

內政部營建署說明，遠雄公司就本案去年4月向台灣建築中心申請防火性能設計變更，但北市府未能善盡主管建築機關認定權責，遲至今年3月24日才明確說明同意將地面層及地下一層同時認定為避難層。

內政部營建署指出，同案另向消防署申請免設排煙設備，北市府始終未能督促遠雄公司釐清審查委員對於現場試驗計畫作業程序及試驗有效性的疑慮，遲至今年11月2日才取得消防署免設排煙設備認可通知；地方政府不能只要求內政部加速核發許可，而不反省其過程中應扛起的監督責任。

此外，遠雄公司於11月4日將內政部消防署函發免設排煙設備審核認可通知書等資料補充給台灣建築中心；經台灣建築中心核對內容後，發現該公司檢附的資料與之前送中心評定的圖說，在排煙設備內容、局部隔間用途有所差異。

內政部營檢署表示，由於此變更攸關人民生命與公共安全，必須召開會議確認此差異是否會對大巨蛋防火性能評定造成影響。內政部營建署強調，台北文化體育園區籌備處對外說資料一個字也沒改，並非事實。

內政部營建署說，後續仍會秉持維護公共安全職責，嚴格把關，完備認可的行政程序；另外，遠雄公司尚須依消防署認可的要求，將煙控性能現場試驗計畫送北市消防局同意，並於大巨蛋現場進行排煙試驗，盼新市府團隊能以公開透明的方式，為全民公共安全積極把關，嚴格監督。