亞洲首創共享機車品牌WeMo Scooter(簡稱WeMo)12月起攜手momo購物網，祭出百萬momo幣回饋廣大民眾，活動即日起至2023年1月2日止，天天騎WeMo便能免費賺momo幣，騎越多賺越多，天天騎最高有機會可賺近千元回饋。

活動開跑後凡加入WeMo PASS訂閱制服務，可享用戶基本三大權益(含：每月前三趟騎乘20分鐘免費、趟趟騎乘前三分鐘的免費準備時數外，還可累計趟次即享現金折扣、每月不定期的訂閱與騎乘任務優惠好康)，立即多加贈一趟騎乘20分鐘免費外，更直接獲得100元momo幣回饋，而周三、周六會員日新加入還可翻倍回饋再加碼成200元momo幣，此為雙12活動期間限定，WeMo再加碼抽北海道來回機票

而除了搶拿限量mom幣，活動期間加入WeMo PASS專屬訂閱制會員服務，食、衣、住、行、育、樂全部通通幫你打理好，除了吸引各大餐飲業者，如「吉豚屋KATSUYA」、「乾杯超市」搶進合作外，隨即也吸引號稱全台最大購物網站(momo購物網)聯手搶戰雙12購物節。本次雙MO(WeMo Scooter + momo購物網)攜手合作，瞄準青春用戶、小資族、通勤上班族群等。繼雙11購物節、全台百貨周年慶、黑色星期五等大型購物節後，雙12購物節也是下一波指標，更加碼送momo幣、再抽北海道滑雪來回機票。