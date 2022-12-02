JJ與北流攜手打造JJ20系列之《聖所》北流站。（臺北流行音樂中心提供）

JJ與北流攜手打造JJ20系列之《聖所》北流站。（臺北流行音樂中心提供）

林俊傑（JJ）將於明後2天在桃園國際棒球場舉辦 「JJ20 世界巡迴演唱會」，開唱前夕今（2日）無預警公開「喜訊」，宣布「聖所FINALE」北流站將於11日震撼登場，JJ出道20年首「攻」北流，嗨翻全台歌迷。原來他與北流《唱 我們的歌 流行音樂故事展》攜手打造JJ20系列之《聖所》北流站，沉浸式演唱會片段將在北流開唱，JJ與團隊並為此量身訂製重新打造3D虛擬世界帶領樂迷置身「元宇宙」，針對展覽空間全新製作前衛科技動畫及絢爛燈光雷射效果。

JJ為下周「北流開唱」親力親為，百忙中親赴北流確認展出效果，全新感官體驗重新建構林俊傑音樂宇宙；對於即將邁入出道20週年，JJ分享未來計畫：「希望可以完成一張紀念這20年的新專輯，也希望可以把JJ20世界巡迴演唱會帶到世界每個角落。」他近期為開唱嚴格控管飲食調整體態，搶先預告明後天開唱驚喜：「這次的演唱會是為了慶祝出道20年，希望能喚起自己與歌迷的許多回憶，也期待能讓大家感受我這些年在音樂上的蛻變。」偷偷透露：「台北站會有跟新加坡不一樣的橋段，絕對驚喜。」

寵粉的JJ特別邀請粉絲前往北流文化館常設展體驗沉浸式演唱會片段，同時也對沒搶到這次演唱會票的歌迷朋友喊話：「無論你有沒有看過《聖所 FINALE》線上演唱會，都應該要來感受北流站的演出，這不僅是為北流量身打造的演出，更是為大家重新建構的林俊傑音樂宇宙之一，想邀請大家真實地走進我想傳達的音樂世界。」

《唱 我們的歌 流行音樂故事展》自2021年9月開展至今，已吸引近6萬人前往觀展，其中「生命的現場—演唱會與Backstage」以大型5面投影畫面搭配環繞音響、舞台、燈光、雷射設計，重現五月天、田馥甄、Tizzy Bac、兄弟本色演唱會現場聲光效果，使樂迷可如臨其境的感受精彩演出；北流董事長黃韻玲開心分享：「每個人心中的人生歌單一定都有一首林俊傑的歌，很興奮能在演唱會展區加入JJ的演出，大家一定會再次因他的音樂才華及現場魅力而感動。」

對於將用特別的形式「在北流開唱」，JJ也非常期待：「我對這次北流站的展區感到非常興奮！覺得這次的展區讓我們大開眼界，重新定義線上演唱會，帶來無窮的可能性。我們應該多利用新的科技，不斷探索音樂和表演的世界，自我突破！」《聖所》演唱會北流站將於12月11日於北流文化館常設展演唱會展區登場，詳細購票資訊與展區排程可查OPENTIX 或udn售票網。