浩子（左起）、姚元浩、吳映潔、炎亞綸、莎莎、庹宗康面臨職務大搬風危機。（好看娛樂提供）

炎亞綸職務輪調變成接待部門。（好看娛樂提供）

莎莎加入《嗨！營業中》幾乎零負評。（好看娛樂提供）

實境節目《嗨！營業中》本周將播出第9集，合夥人提前部署實施職務輪調計劃，透過職務大搬風激發大家無限潛能，讓每個人都能對店務的掌握度更高。當合夥人揭曉每個人的新職務時，姚元浩驚聲尖叫：「事情大條了。」莎莎和炎亞綸開心分配到接待部門。

莎莎第一時間還嗆聲原本的部門長官姚元浩說：「耶！我現在是接待部門，不用聽你的話了。」畫面還上字莎莎的心中OS意指「08不歸你管了！」姚元浩回應莎莎瞪大眼睛，一臉尷尬，不久才擠出一句話說：「今天很難熬！」其他夥伴哈哈大笑到東倒西歪，由此可見得莎莎平時被姚元浩壓抑到怨念很深。

庹宗康和浩子被安排到餐飲部門，兩人悲從中來，但無奈也只能接受挑戰。兩人找來小幫手張立東，眼看著三人手忙腳亂，一下搞不清楚什麼是「吉利丁」、浩子一臉茫然不知240克要怎麼秤重，最後果然製作出超級災難的冰品，本來甜美療癒賣相的人氣冰品「巧克力小熊」變成「巧克力ㄆㄨㄣ」。

庹宗康看著自己的成品直說：「五告醜」，餐飲三人部門自己都說過不了關，因為賣相太醜。三人於是提出解決方案就是和夥伴商量：冰品降價來賠償客人的損失。究竟夥伴們將度過史上最大危機。