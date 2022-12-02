匯豐正打算在全球範圍的2000名資深營運經理當中裁減15%人力，試圖縮減管理團隊，以降低成本。

據兩名消息人士告知路透，匯豐擬在全球範圍和數個業務部門削減至少200個工作職位，多數職位的頭銜為營運長(COO)。

匯豐過去將自己定位為全球的在地銀行，因此在各國家和各個業務部門都分別雇用有營運長。

該行在過去數年一直縮減其龐大的全球業務，在數個地區瘦身，並在部分國家退出業務，以提高股東回報率。

匯豐執行長Noel Quinn曾在周四表示，該行確認在明年將進行17億美元的額外成本削減計畫，在通膨壓力下，努力試圖達成讓全球成本不上升超過2%的總體目標。

據了解，即將上任的財務長Georges Elhedery也參與了此次削減管理人力的計畫。

有三名不同的消息人士證實了該消息，裁員正在進行。匯豐同時也加入了西方多家銀行的裁員行列，目前經濟前景黯淡，影響了商業、消費者和投資銀行等部門的營收。

匯豐的主要收入和獲利來自於亞洲。該家英國銀行正面臨大股東、中國金融集團平安保險(Ping An Insurance)的壓力，要求匯豐尋找提高回報的各種選項，包括將亞洲業務單獨IPO上市。

平安保險在上個月首次呼籲匯豐裁減工作職位，以降低成本，並要求分拆出亞洲以外的外圍業務。平安保險當時說，除了裁員，該行也應該尋求降低全球總部的成本。

匯豐在本周三公布出售紐西蘭業務的可能，並且計畫關閉巴西114家分行。