下周國際新聞事件
12/05 周一 南韓11月外匯存底
S&P Global澳洲11月服務業/綜合PMI終值
Jibun Bank日本11月服務業/綜合PMI終值
S&P Global歐元區11月服務業/綜合PMI終值
S&P Global/CIPS英國11月服務業/綜合PMI終值
歐元區10月零售銷售額
S&P Global美國11月服務業/綜合PMI終值
ISM美國11月非製造業PMI
美國10月工廠訂單
歐元集團會議
12/06 周二 日本10月家庭支出、平均現金所得
澳洲央行利率決議
德國10月工廠訂單
美國10月進出口、貿易收支
12/07 周三 API美國原油庫存報告
日本11月外匯存底
澳洲Q3 GDP成長率
印度央行利率決議
德國10月工業生產指數
歐元區Q3 GDP成長率第三次估值
歐元區Q3就業數據終值
美國MBA貸款申請指數/30年期抵押貸款利率
EIA原油庫存報告
12/08 周四 巴西央行利率決議
日本Q3 GDP成長率終值
日本10月經常帳
美國請領失業給付報告
12/09 周五 南韓10月經常帳
美國11月PPI
密西根大學12月消費者信心指數
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。