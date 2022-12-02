下周國際新聞事件

12/05 周一 南韓11月外匯存底

S&P Global澳洲11月服務業/綜合PMI終值

Jibun Bank日本11月服務業/綜合PMI終值

S&P Global歐元區11月服務業/綜合PMI終值

S&P Global/CIPS英國11月服務業/綜合PMI終值

歐元區10月零售銷售額

S&P Global美國11月服務業/綜合PMI終值

ISM美國11月非製造業PMI

美國10月工廠訂單

歐元集團會議

12/06 周二 日本10月家庭支出、平均現金所得

澳洲央行利率決議

德國10月工廠訂單

美國10月進出口、貿易收支

12/07 周三 API美國原油庫存報告

日本11月外匯存底

澳洲Q3 GDP成長率

印度央行利率決議

德國10月工業生產指數

歐元區Q3 GDP成長率第三次估值

歐元區Q3就業數據終值

美國MBA貸款申請指數/30年期抵押貸款利率

EIA原油庫存報告

12/08 周四 巴西央行利率決議

日本Q3 GDP成長率終值

日本10月經常帳

美國請領失業給付報告

12/09 周五 南韓10月經常帳

美國11月PPI

密西根大學12月消費者信心指數

《電子零件》車用熱 毅嘉11月營收年增4成
11月財新製造業PMI 優預期
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