花蓮五合一地方公職人員選舉結束，花蓮縣選委會今公告當選人名單，不過檢方查察賄選動作不間斷，花蓮地檢署今天針對7名鄉鎮市民代表當選人，依法提起當選無效之訴，賄選行動也還在偵辦中。

花蓮檢警調這次選舉查獲近30件賄選案件，有2件幽靈人口案，檢方今天表示，目前已起訴9件、24人。

花蓮地檢署指出，依據公職人員選罷法第120條第1項規定，對於涉犯同法第99條第1項投票行賄等罪嫌，且於選前經檢方提起公訴之當選人，花蓮有7人，今天依法向花蓮地方法院提起第一波當選無效之訴。

檢方提當選無效的7人，分別為鳳林鎮第一選舉區詹姓鎮民代表當選人、鳳林鎮第一選舉區石姓鎮民代表當選人、光復鄉第一選舉區王姓鄉民代表當選人、萬榮鄉第二選舉區劉姓鄉民代表當選人、萬榮鄉第三選舉區江姓鄉民代表當選人、萬榮鄉第三選舉區古姓鄉民代表當選人、鳳林鎮鳳仁里許姓里長當選人。

接著12月25日將舉行花蓮縣議會議長、鄉鎮市民代表會主席選舉，花蓮地檢署已組成專責查賄小組，全力追查賄選介入選舉等各項跡證，並祭出高額獎金鼓勵知悉賄選情事民眾勇於檢舉，盼能藉此端正選風。檢舉賄選專線（03）823-0159、0800-024-099按4。