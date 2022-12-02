抽籤儀式由金門副縣長李增財(中)等人共同按下抽籤啟動鈕，經電腦亂數共抽出4

000名幸運的金門鄉親(于家麒攝)

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000名幸運中獎的金門鄉親，將獲得以每盒新台幣18

2023年「鴻兔大展」玉璽酒今(2)日上午10點在金門酒廠行政大樓多媒體簡報室進行公開抽籤，由金門副縣長李增財偕同金酒公司董事長黃怡凱等人共同按下抽籤啟動鈕，經電腦亂數共抽出4000名幸運的金門鄉親，獲得以每盒新台幣18000元價購的機會。而往年很多民眾都反映中獎名單太晚公布，今年主辦單位特別加快作業腳步，接近11點時就已開放金酒官網查詢，不過由於上網查詢民眾太過踴躍，頻頻當機，再度引發民怨。

金酒公司自2015年開始推出12生肖玉璽酒，當年度銷售的「羊名天下」羊年玉璽酒就已造成民眾搶購、一瓶難求，也開啟了12生肖玉璽酒的蒐集風潮。2023年「鴻兔大展」兔年玉璽酒共限量生產7000瓶，其中3000瓶將於金酒銷售通路上架販售，其餘4000瓶採用的抽籤價購方式讓每位縣民都有入手機會。金酒表示，作業基準日為2022年11月8日前年滿20歲設籍金門者具抽籤資格，名冊由縣府民政處提供，中籤者每人可價購一盒，酒度56度，容量0.6L，每盒價購為新台幣18000元。

「鴻兔大展」玉璽酒公開抽籤儀式採線上直播，同時有請金門縣政府財政處長孫國智、主計處長王崑龍、政風處科長蔡炳火、金大資工系主任趙于翔及律師陳詩文等一同見證，中籤名單可於金門酒廠官方網站查詢（http://www.kkl.com.tw），金門酒廠亦會同步寄發中籤通知單。

主持抽籤儀式的金門副縣長李增財表示，金酒限量的生肖玉璽酒系列，自2015年推出以來，人氣持續居高不下，每逢問世就會掀起消費市場的浪潮，坊間更傳出若蒐齊12生肖玉璽酒，整套售價已可飆破百萬，奇貨可居，非常恭喜這4000位中獎幸運兒。

金酒公司提醒民眾，中籤者本人價購請持通知單、現金、本人身分證正本及印章(或簽名)；代為價購者另需加帶代購身分證正本及印章(或簽名)、切結書及委託人身分證影本或其他相關證明文件，現場僅接受現金支付，不提供刷卡服務。若對於中籤名單或價購有任何問題，可撥打金酒公司服務專線0800-033-823或 082-325628轉86335、86303洽詢。

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